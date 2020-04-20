特斯拉美三大工厂5月4日复工，防护措施模仿上海工厂

4月20日消息，据外媒报道，据美国内华达州西部经济发展局总裁兼首席执行官迈克·卡兹米耶斯基(Mike Kazmierski)透露，特斯拉位于当地的超级工厂将于5月4日正式复工。此前，特斯拉宣布其位于加州弗里蒙特和纽约州布法罗的工厂也将于5月4日恢复运营。

▲图：特斯拉位于美国内华达州斯帕克斯的超级工厂

美国职业安全与健康管理局(OSHA)要求特斯拉实施新的新型冠状病毒预防措施，以保护员工的安全。这些措施包括强制佩戴口罩和一次性手套，保持安全距离，以及经常对被认为是“高度频繁接触”的工作站进行消毒等。

特斯拉还将要求工人在进入工厂之前测量体温。该公司将使用红外线温度计测量体温。如果员工的体温超过38摄氏度，他们将被要求回家隔离。

内华达州工厂的看门人也将在换班前后对门把手和推杆进行消毒，大门口的清扫工作将每小时进行一次。此外，当员工进入大楼时，公司将向他们提供洗手液和消毒湿巾。

通勤巴士只被允许乘坐30%乘客，大部分座位将保持空置，使工人能够保持至少1.8米远的距离。

特斯拉上海工厂早在2月10日复工时就采用了这些措施。特斯拉的员工自助餐厅不提供直接就餐服务，所有食物都必须通过在线服务订购。

内华达州工厂目前为特斯拉的Model 3轿车、Powerwall和Powerpack生产电动马达和电池组。特斯拉在美国的生产设施重新开放，可能会使该公司继续在华尔街占据主导地位。

此外，特斯拉可以大幅提高2020年第二季度的产量和交付量，甚至超过第一季度的数据。这家电动汽车制造商在第一季度创造了新的生产和交付纪录。