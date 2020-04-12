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《辐射76》Steam国区售价公布：129元，4月14日解锁

2020/4/12 9:38:46来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月12日消息 昨日，《辐射76》在Steam平台开启预购。Steam页面显示，《辐射76》Steam国区售价为129元，包含两款DLC的售价为199元，将于4月14日正式解锁。

此前，B社2月初宣布《辐射76》将于4月7日登陆Steam平台。

IT之家了解到，《辐射76》是一款由贝塞斯达游戏工作室开发，贝塞斯达软件发行的多人在线动作角色扮演游戏。本作为辐射系列的前传，是该系列首个多人在线游戏采用了多人在线的游戏方式，游戏内没有任何人类NPC，所有幸存的人类都是玩家在控制。

在《辐射76》中，人们开始重返西弗吉尼亚。随着西弗吉尼亚的秘密被发现，两大竞争派系不断争斗，都想抢占优势和先机。居民们已经找到了新家园，而掠夺者们也前来强取豪夺。领取监管人的新任务，与竞争派系结成联盟，揭开隐藏在大山深处的真相。

最低配置：

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

  • 处理器: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz /AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: NVIDIA GTX 780 3GB /AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent

  • 网络: 宽带互联网连接

  • 存储空间: 需要 80 GB 可用空间

推荐配置：

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

  • 处理器: Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB

  • 网络: 宽带互联网连接

  • 存储空间: 需要 80 GB 可用空间

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关键词：Steam

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