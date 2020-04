不止喜加一！Epic限时免费领取《靠近太阳》《福尔摩斯：罪与罚》

IT之家4月9日消息 Epic商店现已开启新一周的游戏免费领取,本周开启的免费领取游戏是《Close to the Sun(靠近太阳)》和《Sherlock Holmes: Crimes and Punishments(福尔摩斯:罪与罚)》。

靠近太阳

《靠近太阳》是一款以尼古拉特斯拉架空世界为背景的第一人称冒险游戏。游戏设定在19世纪末,特斯拉已经超越爱迪生,几乎统治了全世界。不过在他造的一艘船上,一切都没有按照历史应该前进的方向进行,这艘船上发生了错误的惨剧。

游戏介绍:

1897年,“太阳神”号静静地矗立在国际水域的深处。当无情的海浪冲击着船体时,乌云在头顶盘旋着。黄金制成的雕像装饰华美,目之所及,巨大无比。

Nikola Tesla的愿景催生了“太阳神”号,它是最伟大科学头脑的避风港。为研究而打造的乌托邦,没有任何束缚,不隶属任何国家,远离社会的目光。可以自由地突破物质和时间的界限。

记者Rose Archer登上“太阳神”号,寻找她的妹妹Ada。她很快发现事情并非表面看到的那样。宏伟的大厅里空荡荡的。腐肉的臭味在空气中弥漫。安静。入口处印着几个字…隔离区!

福尔摩斯:罪与罚

《福尔摩斯:罪与罚》作为《福尔摩斯》系列作品的最新正统续作,玩家依旧扮演名侦探福尔摩斯,处理扑朔迷离的各类案件。该部作品不仅在画面上有了质的飞跃,在游戏自由性上也同样有所提升。

在这款游戏中,玩家需要通过带领调查8个扑朔迷离的案件来成为真正的侦探,而每一起案件场景都给予了玩家真正的自由。道德选择取代了系列之前作品一贯主张的正义,玩家的任何决定都会对游戏发展和人物声望产生影响,从而造成意想不到的结果。

游戏介绍:

成为史上最负盛名的侦探:夏洛克·福尔摩斯!

利用高超的侦探技能,解决六个不同的可怕案件:谋杀案、失踪案和大偷盗等,进行各种调查,涉足奇异的界域。

你是要遵守自己的道德准则,还是按照法律行事?

IT之家获悉,新一轮的免费领取游戏活动将持续到4月16日晚11:00,这一轮的游戏质量很高,感兴趣的朋友们快去喜加一吧!

游戏领取地址:点击这里