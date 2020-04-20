王者荣耀瑶新皮肤爆料：遇见神鹿，灵感来自莫高窟壁画

IT之家4月20日消息 今天晚上，王者荣耀官方微博公布了瑶遇见神鹿新皮肤即将降临峡谷！王者荣耀再度携手@敦煌研究院 进行皮肤研发，公布了瑶新皮肤的设计历程。IT之家获悉，选择了莫高窟257窟《九色鹿本生》作为新皮肤的主题。瑶的这款遇见神鹿皮肤也以守护为设计理念，寓意着对敦煌文化的守护和作为辅助对团队的守护，鹿灵守心，化身为鹿。

【主题敲定】选择了莫高窟257窟《九色鹿本生》作为新皮肤的主题。今年五五开黑节的主题为“与我为伍，彼此守护”，瑶的这款遇见神鹿皮肤也以守护为设计理念，寓意着对敦煌文化的守护和作为辅助对团队的守护，皮肤内涵设计上表达了守护峡谷、赋予峡谷新生的故事。

【英雄选择】鹿灵守心，化身为鹿。峡谷里的瑶自然是不二之选。

【美术设计】参考借鉴敦煌壁画，提取色彩、元素、花纹、剪裁，并与英雄瑶的形象进行结合。

【背景故事】从敦煌壁画上走出来的神鹿，来到了峡谷。她将峡谷中的一切视作朋友，所以用灵气帮助他们焕发生机，自己却力竭而眠。这是一个以爱守护的故事，神鹿既是敦煌的也是峡谷的。

【声效设计】运用五弦琵琶、敦煌箜篌，复刻敦煌之音。

希望通过此次合作，能够在遇见飞天皮肤的基础上，进一步完成对敦煌文化的再理解、再演绎。

下面是视频展示：