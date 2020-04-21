中国制造全力以赴，为何呼吸机仍全球告急

即使是欧美等医疗体系异常发达的国家，大概也没有想到，有一天口罩、防护服和呼吸机等医疗物资会成为它们抗疫的最短板。而在这些医疗物资中，呼吸机当仁不让的成为全球抗疫一线最金贵的医用物资。如果说口罩、防护服是重要防护物资的话，那么呼吸机就相当于患者的救命神器。

换句话说，呼吸机可以说直接关系到新冠肺炎患者的生死存亡。为啥这么说呢？当重症患者出现肺衰竭无法呼吸时，只有呼吸机才能替代他们自身的呼吸，让他们得到充足的氧气供应，为医生救治赢得时间。其重要性不言而喻！

为啥世界各国都抢购呼吸机？

首先就是短缺，而且是严重短缺！物以稀为贵嘛，所以不抢白不抢，当然可能抢也抢不到，因为真的没有货！

此前有媒体报道称，由于呼吸机的短缺，西班牙医护人员不得不面临的问题是，同样都需要呼吸机，该给谁用？他们的选择将直接决定患者的生还是死，紧缺程度可见一斑！

其次，呼吸机就是患者的“第二生命”！当重症患者的肺部严重损伤无法自主呼吸时，其体内的氧含量会下降，此时就必须使用呼吸机来维持生命。呼吸机越多，就意味着将有越多的患者保住性命。

不是所有的呼吸机都能救治新冠肺炎患者！

简单来说，呼吸机可以分为无创呼吸机和有创呼吸机两种，前者主要用于轻中度呼吸衰竭患者，后者主要用于重度呼吸衰竭患者。新冠肺炎患者所使用的呼吸机为有创呼吸机（有时也叫气管插管治疗），这种呼吸机可以将氧气直接输入到患者的肺部。

在使用有创呼吸机的过程中，患者和医护人员都将面临着巨大的风险。患者可能遭遇肺损伤，医护人员在插管过程中感染病毒的风险更高。但有创呼吸机是将氧气直接送入患者体内的唯一方式，如果重症患者出现呼吸衰竭，呼吸机可以说是他们活命的唯一机会！

克服困境，中国制造为全球极限生产！

很显然，虽然口罩和呼吸机同为医疗物资，两者根本不在同一起跑线上。口罩从最初的严重紧缺，到现在的支援四面八方，离不开各大企业的跨界和增产。但呼吸机的产能却完全挂不上档，仿佛老爷车般晃晃悠悠，被口罩的产能甩了无数条街。

呼吸机作为高端医疗设备，其生产需要依赖于全球供应链。一台呼吸机有上千个零部件，主要的零部件供应商国内、外均有分布。但受疫情影响，部分上游工厂停工、国际航班停航，这些不利因素导致核心部件难以进口，影响了呼吸机的生产。

另一方面，就是生产技术的限制，由于呼吸机的技术门槛较高，各大企业也面临着转产难的技术困境。毕竟，巧妇难为无米之炊，无论是线体改造、人员培训，还是产能提升都是无法一蹴而就的！

呼吸机除了从中国进口，剩下的还得靠老外自己！

据《autoblog》网站报道，通用汽车和呼吸机制造商Ventec计划生产20万台呼吸机，并在4月底开始交付。福特汽车则与通用电气医疗公司合作，计划在未来100天内生产5万台呼吸机，并达到3万台的月产能。福特计划在4月底生产1500台呼吸机，5月底前生产1.2万台，7月4日前生产5万台。

据BBC报道，英国家用电器制造商戴森设计了一款名为CoVent的新款呼吸机，它是一款固定在床头的便携呼吸机。戴森目前已经获得了英国政府的1万台呼吸机订单。该公司发言人则表示，这款呼吸机将于4月初就绪。

此外，英国伦敦大学学院的工程师和临床医生已经与梅赛德斯奔驰F1合作，打造出一款持续气道正压通气设备（CPAP），它不需要呼吸机就能够直接将氧气送入患者肺部。目前已经有40台设备送往伦敦大学学院附属医院进行测试，如果测试成功，未来一周内就能够正式投产，而且日产能能够达到1000台。

当然，有了足够的呼吸机也并非就能力挽狂澜，能操作呼吸机的医务人员也是重中之重。操作呼吸机也是个技术活，医护人员想要拿到资格证，也需要漫长的资质考核。中国疫情期间，就是靠八方驰援解决的这个问题。而对于国外而言，即使能够采购到足够的呼吸机，也没办法在短期内培训出一批合格的医护操作者。