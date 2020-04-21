三星欲研发6亿像素图像传感：突破人眼极限

IT之家4月21日消息 继发布全球首款1亿800万像素手机传感器之后，IT之家了解到，三星传感器业务团队负责人、执行副总裁Yongin Park今日发文称，三星目标是研发6亿像素（600MP）传感器，突破人眼极限。

Yongin称，我们的眼睛可以分辨大约5亿像素左右的分辨率，相比于现在大多数单反相机提供4000万像素的分辨率，以及旗舰级智能手机的1200万像素，我们要想匹配人类的感知能力还有很长的路要走。

如果简单地将尽可能多的像素拼接到传感器中，似乎很容易，但这将使得图像传感器体积变得巨大，占据整个设备的面积。为了在如今的智能手机中容纳数百万像素，因此像素不可避免地要缩小，使传感器尽可能紧凑。而由于每个像素接收光线信息的面积缩小，会导致图像模糊或暗淡。传感器的像素数量和像素大小之间需要进行平衡，这就需要坚实的技术能力。

Yongin称，目前大多数相机只能拍摄人眼可见的450至750纳米（nm）波长的照片。能够检测到该范围以外的光波长的传感器非常难得，但它们的应用可以在广泛的领域中受益。例如，配备了紫外光感知的图像传感器，可以通过捕捉图片来展示健康细胞和癌细胞的不同颜色，从而诊断皮肤癌。红外线图像传感器还可用于农业和其他行业的质量控制。在未来，我们甚至可能会有传感器可以看到肉眼看不到的微生物。

Yongin表示，三星不仅在开发图像传感器，还在研究其他类型的传感器，可以记录气味或味道。甚至超越人类感官的传感器很快就会成为我们日常生活中不可或缺的一部分，我们对这种传感器的潜力感到兴奋，因为它可以让看不见的东西变得清晰可见，并通过超越我们自己的感官能力来帮助人们。

Yongin称，迄今为止，图像传感器的主要应用领域一直是智能手机领域，但预计很快就会扩展到其他快速崛起的领域，如自动驾驶汽车、物联网和无人机等。三星很荣幸地引领了小像素、高分辨率传感器的趋势，这一趋势将一直持续到2020年及以后，三星将以全面的产品组合满足设备制造商的多样化需求，准备迎接下一波技术创新浪潮。通过坚持不懈的创新，我们决心在像素技术上开辟出无限的可能性，甚至有可能提供比人眼更精细的图像传感器。