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卢伟冰：小米 10 手机中国区销量早已过 100 万

2020/4/21 14:47:28来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月21日消息 今年2月13日，小米10、小米10 Pro正式发布。小米10 Pro手机搭载了最新旗舰骁龙865处理器，全系采用LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储、1亿像素相机等。如今时间已过去了两个多月，据小米中国区总裁卢伟冰在微博表示，小米10手机在中国区销量早已过百万台。

IT之家此前报道，在小米10/Pro发布之前，小米公司及雷军就曾表示，小米品牌将冲击高端旗舰，雷军进一步解释，小米品牌手机已放下对价格的限制，不惜一切追求极致体验，全力以赴冲击高端市场。当然，我们依然会坚持“定价厚道”的企业价值观。

IT之家整理报道，小米10系列手机搭载了最新旗舰骁龙865处理器，全系采用LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储、1亿像素相机等。还有采用90Hz定制AMOLED曲面屏，小米10搭载了 4780mAh定制条形快充电池，支持30W有线疾速闪充+30W无线疾速闪充+10W无线反充。

小米10采用了6.67”AMOLED小挖孔曲面屏，支持90Hz刷新率，180Hz触控采样率。还有这些特性，包括阳光屏3.0，峰值亮度1120nit亮度，5000000：1对比度。并且采用柔性屏COP工艺，3.32mm小下巴。搭载前后双光线传感器，自动亮度更加准确。

小米10 Pro采用全面提升的1亿镜头，标配8P镜头，108MP定制超大底；全能四摄超强变焦：108MP+12MP+20MP+超长焦镜头，从0.6X超广角到50X数码变焦，四颗光学镜头接力变焦；全新AI相机，从曝光到色彩帮你搞定；还有超多新功能：电影画幅、新增动态魔法换天、超级夜景等。

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