小米手机钱包公交卡已支持 28 张卡片移卡

IT之家4月21日消息 小米钱包今天宣布，小米钱包公交卡已经支持28张卡片移卡，支持卡片包括京津冀互联互通卡、上海公共交通卡、武汉通、吉林通、广西交通一卡通、绿城通、琴岛通、哈尔滨城市通、大连明珠卡、石家庄一卡通、天津城市卡、潇湘卡、长安通互联互通卡、江苏交通一卡通·苏州、江苏交通一卡通·南通、江苏交通一卡通·金陵通、江苏交通一卡通·淮海通、江苏交通一卡通·盐城、江苏交通一卡通·连云港、江苏交通一卡通·宿迁、江苏交通一卡通·无锡、江苏交通一卡通·常州、岭南通、岭南通（交通联合）、厦门e通卡、厦门e通卡（交通联合）、合肥通、深圳通等。

什么是移卡？IT之家获悉，小米公交的移卡是在登录相同小米ID的小米手机间将公交卡相互迁移的功能，换新手机后将旧手机内已开通的公交卡迁移到新手机中，（除深圳通、上海公共交通卡外）迁移前后公交卡号、余额、交易记录等信息保持一致。

如何移卡？

移卡的注意事项：

1.全程在小米钱包内操作；2.卡片移出、移入时使用的小米ID需和开通该卡时的小米ID一致；3.深圳通一个自然年内仅支持迁移一次，移出后不支持移回本机，且不支持迁移卡号、余额和交易记录等信息，移入的新卡需重新充值使用，原卡内余额将于30天内退还；4.上海公共交通卡移卡前后卡号、余额保持一致，交易记录、当月累计消费金额不予保留，建议月初月末进行操作；5.移入机型仅限支持开通该卡片的机型，如机型暂未适配对应卡片或由于卡片已下线不支持新机型则无法移入；6.深圳通系统升级，移卡服务暂时暂停，待深圳通系统升级完毕后恢复移卡服务。