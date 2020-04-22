疫情中硅谷创企快速裁员，想活下来等待下一波繁荣

4月22日消息，据国外媒体报道，硅谷初创企业的座右铭通常是“快速行动，打破常规”，现在则成了“当机立断、快速断臂求生”。

弗朗西斯·戴维森（Francis Davidson）所创办短期租房网站Sonder去年面临的最大挑战是，在投资者资金大量涌入的推动下，如何击退十几家新的竞争对手。他管理的是一家价值10亿美元的初创公司。

如今由于疫情对经济的影响，4月份公司销售额减少了至少一半，而固定成本依然存在。他的工作是成了争取更多租赁优惠，拒绝客户的退款要求，裁掉三分之一的员工。

对于习惯了风险投资家源源不断地向他们灌输创业梦想的科技创业者们来说，疫情无疑是一个沉重的打击。近年来，投资者向各类初创企业投入了大量资金，投资范围甚至远远超出科技领域。低利率推动下的廉价资金使得投资者能够支付这笔费用。

当疫情来临之时，很多创始人仍在遵循一种“要么做大，要么回家”的方法——一些人称之为“闪电战”。但现在，他们必须迅速成长，通过艰难抉择来节省资金。

这对美国风险资本支持的私营企业雇佣的200多万人来说是个坏消息。这一数字还不包括Uber等大型科技公司的数百万零工经济员工。尽管食品杂货和包裹快递业务出现了增长，但无法弥补造成的损失。

这种回落也可能是暂时的。虽然经济收缩程度很深，一旦疫情威胁消失、整个世界恢复正常，所释放的巨额货币和财政刺激可能会带来另一轮繁荣。如果说亚马逊的送货服务和Zoom视频会议是某种指标的话，那么技术可能对疫情后生活产生比以往任何时候更大的影响。幸存下来的科技初创公司有望搭乘下一波浪潮。

但对许多人来说，顺利到达彼岸意味着削减工资，将营销预算削减至0；取消额外津贴，要求供应商延长付款期限，并为获得额外资金而挠头。

据相关数据显示，最近约250家美国初创企业共裁员近2.5万人。很多创业公司的业务都陷入了困境。

据PitchBook的数据，去年投资者向美国初创企业投入了1360亿美元，略低于2018年创纪录的1410亿美元。对一些企业家来说没有开支的纪律。富裕的投资者和无限资本消除了企业的盈利压力。现成资金也让初创公司得以更长时间地保持私有化，避免了公开市场审查。

去年情况开始有所变化。Uber、Lyft和WeWork等几家大型私营公司发现，投资者不会容忍无休止亏损。尽管如此，大多数初创公司仍将重点放在增长上。

随着疫情带来的重击，一些创始人发现销售额不仅是直线下降，而是已经停滞。投资者纷纷撤回了收购要约或改变条款。那些仍然愿意为初创公司提供资金的人一夜之间获得了巨大的谈判筹码。Airbnb最近几周以接近10%的混合利率借到20亿美元。其中一些银行有权以比三年前估值低40%的价格购买股票。

很多公司创始人表示，风投资本家新投资的数量少得多，同时专注于如何帮助现有的投资组合公司。

戴维森缩减了公司开支、裁掉部分员工，但最大的难题是租约。他通过谈判获得了2000多万美元的让步，仍希望得到更多。他说，公司已经签署了一份从投资者那里筹集更多资金的投资意向书，但拒绝透露具体条款。

“我们的策略是坚持到底，”戴维森说。