Strategy Analytics：苹果iPad在2019年主导了平板电脑行业

IT之家4月22日消息 Strategy Analytics今天发布了一份2019年期间平板电脑行业的新数据。该报告特别关注“全球平板电脑应用处理器市场”，因此主要强调的是苹果、联发科、高通和英特尔等芯片厂商。

值得注意的是，这份报告为iPad提供了有趣的数据，因为每款iPad的处理器都是由苹果公司制造的。多年来，苹果的A系列处理器已经变得非常强大，Strategy Analytics的这一数据强调了这些处理器对iPad业务的重要性。

数据显示，苹果以44%的份额占据了平板电脑应用处理器收入的主导地位。也就是说，2019年苹果占到了平板电脑处理器厂商销售收入的44%，扩大了其在平板电脑AP市场的领导地位。

苹果之后，市场上最大玩家是高通和英特尔，这两家公司的营收占比均为16%。而“其他”公司则占到了其余24%的营收，包括三星和联发科。

总的来说，Strategy Analytics估计，2019年全球应用处理器市场规模同比增长2%，达到19亿美元。

IT之家了解到，苹果并不公布其任何产品的销量，因此无法知道它在2019年全年到底卖出了多少台iPad。尽管如此，Strategy Analytics的这一数据还是让人对苹果A系列处理器的普及程度有了有趣的了解，这要归功于iPad本身的持续增长。