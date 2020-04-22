内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPad之家>iPad新闻

Strategy Analytics：苹果iPad在2019年主导了平板电脑行业

2020/4/22 7:42:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月22日消息 Strategy Analytics今天发布了一份2019年期间平板电脑行业的新数据。该报告特别关注“全球平板电脑应用处理器市场”，因此主要强调的是苹果、联发科、高通和英特尔等芯片厂商。

值得注意的是，这份报告为iPad提供了有趣的数据，因为每款iPad的处理器都是由苹果公司制造的。多年来，苹果的A系列处理器已经变得非常强大，Strategy Analytics的这一数据强调了这些处理器对iPad业务的重要性。

数据显示，苹果以44%的份额占据了平板电脑应用处理器收入的主导地位。也就是说，2019年苹果占到了平板电脑处理器厂商销售收入的44%，扩大了其在平板电脑AP市场的领导地位。

苹果之后，市场上最大玩家是高通和英特尔，这两家公司的营收占比均为16%。而“其他”公司则占到了其余24%的营收，包括三星和联发科。

总的来说，Strategy Analytics估计，2019年全球应用处理器市场规模同比增长2%，达到19亿美元。

IT之家了解到，苹果并不公布其任何产品的销量，因此无法知道它在2019年全年到底卖出了多少台iPad。尽管如此，Strategy Analytics的这一数据还是让人对苹果A系列处理器的普及程度有了有趣的了解，这要归功于iPad本身的持续增长。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPad

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    