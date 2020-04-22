魅族17系列5G旗舰邀请函来了！All in备货，5月8日线上发布

4月17日，魅族科技正式对外发布为解决 5G 痛点而生的 mSmart 5G 技术方案，同时宣布魅族17系列5G旗舰已经开始量产，并首次公开了魅族17系列5G旗舰的正面照。这意味着魅族17系列5G旗舰已经箭在弦上，即将和消费者朋友见面。

今天，IT之家收到了魅族17系列5G旗舰发布会邀请函，正式揭晓了魅族17系列5G旗舰的发布时间——5月8日。

此次魅族17系列5G旗舰的邀请函是一个立体的投票箱和一些小卡片，投票箱上写着“投票不输的设计才是好设计”。邀请函的卡片上，也是魅友们对过往产品、技术/功能创新的评价，都显示了用户对于魅族产品的肯定和对魅族17系列5G旗舰的期待。

熟悉数码产品的小伙伴肯定熟悉这么一句话——魅族投票没输过，将这句话融入到邀请函中，看似是魅族的自我调侃，实际上魅族并不是投票没输过，而是赢了那些该赢的票，同时魅族更希望对得起大家的每一票，并以行动回应，加班加点搞生产，全力备货。

在魅族17系列5G旗舰的邀请函中还有不少没有内容的卡片，抬头一句「魅族17」，剩下的内容自己可以填写，这是否也暗示着魅族始终聆听消费者的声音，将用户体验放到第一位呢？

据IT之家报道，魅族17将是魅族首款5G手机，根据此前信息，魅族17预计将采用6.5英寸90Hz AMOLED屏幕，搭载骁龙865处理器，支持LPDDR5与UFS 3.0，内置4500mAh电池，搭载光学屏下指纹及横向线性马达。

在设计上，魅族17采用单打孔屏设计，正面屏占比较高，四面边框较窄，视觉冲击力较强。值得一提的是，魅族17同样保留了白色面板设计，对此，魅族官方表示，“魅族17可能是今年你能找到的唯一白色面板 5G 旗舰手机，辨识度非常的高。”

在5G方面，mSmart 5G技术加持，魅族17基于云同步的基站预判以及信号检测的两项专利技术，能够更快的识别到 5G 网络并连接；魅族17搭载 4500mAh 大电池，模拟用户 8 小时 5G 续航测试，打开 mSmart 5G 对比关闭的情景，省电效果高达 64%。对极端场景，魅族17推出了地铁模式、高铁模式和高速模式，并能够智能地切换保证更稳定的网络连接，无需用户操心。

5月8日14:30，魅族科技在珠海正式举行新品发布会，魅族17系列5G旗舰手机正式发布，IT之家将全程直播报道，敬请期待。