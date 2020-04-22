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令超跑汗颜！特斯拉Model S Performance版百公里加速时间缩短至2.3秒

2020/4/22 11:17:50来源：TechWeb作者：小狐狸责编：远洋评论：

4月22日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉更新了Model S Performance（性能版）的配置信息，即该版本车型现在的百公里加速时间为2.3秒。

2016年，特斯拉推出了全新的P100D版Model S，当时该版本车型的百公里加速时间是2.5秒，这使得它成为特斯拉最快的车型。

随着该公司继续通过无线软件更新来改进其动力传动系统，该版本车型将其百公里加速时间缩短约0.2秒。在一些测试中，它的百公里加速时间达到了创纪录的2.28秒。

然而，在此之前，特斯拉宣传的其最高性能版本Model S的百公里加速时间从未低于2.4秒。

特斯拉没有解释这一更新，也没有透露是否是由于硬件或软件更新导致该版本车型的百公里加速时间缩短，只是简单地表示“更快的加速：在2.3秒内从零加速到100公里。”

此外，特斯拉还更新了Model X Performance的百公里加速时间，即从2.7秒缩短至2.6秒，与超级跑车兰博基尼Aventador SV的百公里加速时间差不多。

虽然目前还不清楚这两款车型的百公里加速时间为何会有所提高，但有猜测指出，这与特斯拉发布的“Cheetah Stance”Launch Mode有关，因为它只适用于这两款旗舰车型。

众所周知，特斯拉很少满足于现状。就在几个月前，Model S获得了大规模升级，Long Range Plus版Model S的续航里程增加到了391英里，而Model S Performance版的续航里程则保持不变，为348英里。

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关键词：Model S特斯拉

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