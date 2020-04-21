马斯克：特斯拉Cybertruck电动皮卡能在水面上“漂浮”一会儿

IT之家4月21日消息 特斯拉CEO埃隆-马斯克（Elon Musk）在周一的一条推文中声称，该公司的Cybertruck皮卡可以在水面 "漂浮一段时间"，以回应人们对其涉水能力的质疑。

"你考虑过CT的涉水深度吗？我打猎、钓鱼，有时需要横穿溪流。我可以在不损坏卡车的情况下完成吗？" Twitter用户batflyer问道。

"是的，它甚至可以漂浮一段时间。"马斯克回答说，但他没有提供更多关于卡车如何漂浮或漂浮多久的细节。

这已经不是马斯克第一次利用Twitter宣称特斯拉的车辆有一些模糊的功能，甚至是关于其在水中航行的能力。

"我们当然不建议这样做，但Model S的浮动性足够好，可以短时间内把它变成一艘船。通过车轮转动来获得推力，"2016年，马斯克在推特上提到了该车的密封电池组，不过此前Electrek曾报道过有一辆Model S开过水淹隧道。

IT之家了解到，2018年，马斯克曾暗示，新的特斯拉Roadster车型将有一个火箭发动机的选项，"也许他们甚至会让特斯拉飞起来。" 不过，Jalopnik报道称，马斯克关于特斯拉能够 "飞起来 "的言论似乎有些夸张。

虽然Cybertruck在很多方面都击败了目前市场上的其他电动皮卡，但目前还不清楚这款卡车是否真的能够漂浮起来。特斯拉没有回应置评请求。