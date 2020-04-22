科大讯飞刘庆峰：疫情对2020年业绩影响有限

4月22日下午消息，在科大讯飞2019年年报及2020年一季度业绩说明会上，科大讯飞董事长刘庆峰还表示，疫情对2020年业绩影响有限，预计全年业绩将保持良好增长，明年将是公司高歌猛进的一年。随着3月份订单恢复，说明行业刚需仍在，公司后续将加快项目交付进度，把“时间抢回来”。一季度翻译机销量有所下滑，但是公司将通过对冲机制形成一定的风险防控。目前，公司下游企业、供应商厂商已全部复工。

昨日晚间，科大讯飞发布2019年年报。2019年科大讯飞营业收入首次突破100亿元，较去年同比增长27.30%，是2015年度公司营收规模的四倍；实现归属于上市公司股东的净利润8.19亿元，同比增长51.12%；扣非后净利润4.89亿元，同比增长83.52%。因经营活动产生的现金流量净额达到15.31亿元。

科大讯飞董秘江涛在财报解读中提到，2019年科大讯飞应收账款来源在政府、金融机构及运营商、大中型企业等优质客户中占比达到95%，2019年坏账率0.0192%。

2019年，科大讯飞进入人工智能2.0阶段，核心任务是推动AI规模化落地。

不过，科大讯飞2019年营收增速相对于过去几年略有放缓。江涛表示，主要是由于2019年年初开始，科大讯飞在前几年人工智能应用探索的基础上，主动进行了一些产品的调整，加大了产品战略聚焦的力度，调整了一些非战略性的业务。虽然一定程度上会影响当期的收入增速，但是聚焦以后更多资源集中到战略性产品上。

受疫情影响，科大讯飞2020年第一季度相关项目交付及实施、招投标相关的工作产生延迟，部分收入确认晚于预期，导致第一季度业绩出现亏损。江涛表示，随着3月份网上招标开始逐步实施，3月公司新增中标合同金额达到9.2亿，同比增长91%，科大讯飞有信心全年经营继续保持良好增长。

刘庆峰在回答投资人提问时提到，科大讯飞2019年实现了税后利润的快速增加，内部战略聚焦，公司发展态势良好；对教育医疗等关键赛道看得更加透彻，能够实现TO B和TO C双轮驱动。

对于公司业务的展望，刘庆峰表示，首先，公司产品化程度越来越高，自有产品比重会越来越高；其次，要形成一定的根据地业务，比如医疗、教育等能够解决人类刚需的领域；再次，坚定推进TO B和TO C双轮驱动战略。在考核机制方面，公司将不仅仅以销售收入和毛利为主要目标，而是根据业务发展所处的阶段，设计不同的精细化考核指标。

科大讯飞高级副总裁、CFO段大为还提到，未来在销售管理费用管控方面，将采取多项措施降低占营收比重；而在研发方面，对于看准的未来发展方向和领域，将持续加大研发投入。2020年一季度收入虽然下滑，但研发投入并未停止，且出现了大幅增长。