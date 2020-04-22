微软 Win10 版本 1909 Build 18363.815 可选更新推送

IT之家4月22日消息 在本月周二补丁更新之后，微软正在推出Windows 10另一个累积更新补丁。Windows 10 KB4550945属于可选更新，当前正通过“设置”应用程序Windows Update推出。

Windows 10 KB4550945是可选更新补丁，微软不会自动将其安装在你的设备上。Windows 10作为“服务”几乎每周都会更新安全性和非安全性程序。

每月的第一周补丁用于Office更新，第二周（B）用于星期二补丁发行。C和D（分别是该月的第三和第四周）保留用于可选更新。这些可选更新包括非安全修复程序和改进。

Windows 10 KB4550945（内部版本18363.815）更新日志：

Windows 10 Build 18363.815修复了阻止应用程序无法打开的问题。微软表示已经解决了另一个错误，该错误会关闭具有虚拟专用网络或蜂窝网络的设备的通知，而不会发出警告。

此版本中已解决了另一个阻止客户在Windows上恢复Xbox游戏的错误。

Windows 10的Windows Update流程得到了简化，但这并不意味着它始终没有问题，尤其是在“检查更新”步骤中。

通过此可选补丁，微软解决了当你点击“检查更新”按钮时，导致Windows Update停止工作的问题。

微软还部署了修复页边空白文档的打印损坏功能。

Windows 10提供了屏幕键盘，如果你无权访问物理键盘，则可让你键入。这对于触摸屏特别有用，但是用户最近报告了一个错误，该错误阻止在登录过程中出现触摸键盘。幸运的是，微软表示已通过今天的可选更新解决了该问题。

Windows 10的内部版本18363.815还更新了剪贴板服务，以解决各种问题，并帮助你减少在进行项目或编辑设备上的文档时保存文本或图像所花费的时间。

IT之家获知，这可能是最后一个可选更新补丁，因为从2020年5月起微软将不再发布Windows 10可选更新。由于各个国家和地区的新冠病毒疫情，微软将仅发布至关重要的安全更新。