Office 365 再见，全新 Microsoft 365 订阅正式上线：个人版 398元/年，家庭版 498元/年

IT之家4月21日消息 微软官方宣布，Microsoft 365 家庭版和个人版订阅服务现在在全球范围内普遍可用。Microsoft 365提供更多免费和高级体验。



全新的Microsoft 365个人版和家庭版订阅新服务旨在取代和增强Office 365，Microsoft 365新增了许多基于AI和云的工具，帮助用户提高工作效率。Microsoft 365个人版订阅费用398元/年；家庭版订阅费用为498元/年，最多可以支持 6 位家庭成员共同使用。与目前的Office 365订阅价格一致，现有Office 365个人/家庭版订阅将自动升级为Microsoft 365个人/家庭版订阅。

IT之家了解，Microsoft 365的核心功能与Office 365一致，包括对Office应用的访问和OneDrive服务等，不过Microsoft 365也添加了许多新特性和新功能，比如新增了家庭安全（Family Safety）应用程序及消费者版Microsoft Teams。

焕然一新的 Microsoft Edge 浏览器通过新功能又向前迈进了一步，该新功能可通过 Password Monitor 为用户浏览互联网保驾护航，集锦（Collections）功能则让用户在检索内容时更加方便。下面进一步了解 Microsoft 365 能够提供给用户的所有新功能。

AI 赋能的微软编辑器（Microsoft Editor） ： 微软编辑器——这个由人工智能驱动的服务目前已经支持超过 20 种语言，并且能够在 Word 和 Outlook.com 中使用，同时您也可以通过独立的浏览器插件在Microsoft Edge和Google Chrome上使用这个扩展功能。它将帮助用户无论在家中还是在工作中都能够事半功倍。 Microsoft 365 个人版及家庭版的订阅用户可以使用高级语法检测和写作风格优化的功能，例如Rewrite Suggestions 和其他风格检测功能，从而实现更清晰和精准的写作。

PowerPoint 中的 Presenter Coach 功能： Presenter Coach 功能由人工智能赋能，可帮助演讲者纠正单一音调并优化演讲。这些 Presenter Coach 的新功能将通过免费预览的方式提供给所有人，最终仅供Microsoft 365 的订阅用户使用。

PowerPoint 设计灵感： PowerPoint 设计灵感功能可以有效地提高用户的创造力，它可以将文本转换为美观的时间轴，还能自动生成幻灯片排版。微软还为 Microsoft 365 的订阅用户提供了 Getty Images 上8000 多张精美图片和 175 个循环视频，以及 300 种新字体和 2800 个新图标的独家使用权限，助您创造出更具影响力和视觉吸引力的文档。

高级模板： 为了快速开启您的学习、工作或生活事项并节省时间，Microsoft 365 的订阅用户还可以在Word、Excel 和 PowerPoint 中独家使用 200 多个新的高级模板。

Excel 中全新的数据类型和 Smart Templates 功能： 全新的数据类型和 Smart Templates 功能为用户提供了一种与众不同且节省时间的数据交互方式，并为 100 多个主题提供更深层次的含义。Microsoft 365订阅用户可以获取由 Wolfram Alpha 独家提供的 100 多种新的数据类型。

通过 Outlook 把工作和生活安排得井然有序： Outlook 网页版的新功能帮助用户一站式管理工作和生活中的所有事项。通过这些新功能，用户可以将个人日历连接到工作日程，从而显示出他们实际可用时间，同时仍保持隐私性。

通过 Skype 和 Microsoft Teams 加深与家人和朋友的联系： Skype 日均使用人数达 4000 万，环比增加了 70％，而 Skype 之间的通话分钟数则环比增加了 220％。为了使人们能够更快地建立联系，微软近期在Skype 中引入一项名为Meet Now 的新功能。通过 Meet Now，用户只需几次点击，即可免费轻松创建最多支持 50 人的视频会议

通过 Microsoft Family Safety 在现实和虚拟世界中守护家人： 即将到来的Microsoft Family Safety 应用是一款为 Microsoft 365 订阅用户提供的 iOS 和 Android 端的全新移动体验。这款应用将通过多个免费和高级功能予力家庭，其中就包括同时管理 Windows PC、Android 手机和 Xbox 屏幕使用时间的功能。

点击访问：微软中国官方商城