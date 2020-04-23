5G手机价格走向：超高端深挖购买力，入门级敲开5G大门

随着2020年一波又一波功能彪悍的5G旗舰手机的亮相，其价格也让不少人不得不发个“打扰了”的弹幕调侃一二。然而，2020年5G手机的价格并不会一直让人惊呼“打扰了”，更多亲民的产品将在后续的日子里逐渐登场。

超高端：不断挖掘购买力

目前，各大主流品牌均已开始了新机海战术，与曾经的机海战术不同，当下的机海战术主要重在细分高端市场，从原来一款高端机型打天下，分为3-4款高端机型，挖掘超高端用户的消费潜能。高端产品变成起步就是5000元以上，超高端直接小一万。

这也让今年出现了以三星Galaxy S20 Ultra为代表的1万元档产品，无独有偶，海外版的华为P40 Pro+的售价也达到了万元级别。而到了2020年下半年，当苹果iPhone Pro系列、三星Note系列、华为Mate系列亮相后，最高等级产品的售价同样也可能保持在万元级别。

造成超高端手机价格持续攀升的原因从物料上看，在于厂商堆叠了更多的技术，从处理器、屏幕到多镜头模组，让手机的物料成本有了明显上升。例如TechInsights的报告显示，三星S20 Ultra的整机物料成本为528.50美元，其中最贵的零部件为相机，成本107.50美元，其次为81美元的骁龙865，第三为67美元的屏幕。同样，去年发布的同样售价可达万元级别的iPhone11 Pro Max，摄像头、处理器、屏幕仍然占据了物料成本的前三位，其中三摄摄像头73.4美元，A13处理器64美元，屏幕66.5美元。从这一角度看，当下的超高端手机确实有点“买相机送手机”的意味。

但从物料成本中也能发现，实际上5G并不是造成了这些手机售价高达万元的主要原因，三星S20 Ultra中的RF模块成为33美元，并没有占据过多的手机物料成本。只是，如若想购买一部5G超高端手机，就需要同时为多颗摄像头、效能更好的处理器、更大的OLED屏幕而买单。这让智能手机市场变得和PC越来越像，高端机型顶尖配置所带来的超高性能多数用户不一定用的到，但彰显着“旗舰”二字的地位。

中高端：火力对决的新战场

当高端系列纷纷“削尖了脑袋”往超高端的“钱眼儿里钻”的时候，也让还希望掏原来的价钱购买一部旗舰级品质产品的消费者有点不知所措，于是一部分手机厂商已经重新瞄向了这一市场。

目前有消息称，Google已经准备放弃原有的Pixel的旗舰策略，转而让手机定位变得更加亲民。此前，售价为399美元的Pixel 3a也受到了不错的市场反馈。从已经流出的代码中显示，Google Pixel 5将不会再采用骁龙8系的移动平台，转而采用骁龙765；同样，LG也将会采用骁龙765G来推出中高端机型，机型名称Velvet，预计5月15日发布，来取代此前的G系列，支持5G及自家的Dual Screen附件；另外还有上月底发布的诺基亚首款5G手机Nokia 8.3 5G，采用骁龙765G，还拥有后置PureView四摄像头模组。

国产品牌方面，本月国外知名爆料博主MaxWeinbach称，一加8 Lite或将划分成全新的“一加 Z”系列，定位与品牌早年发布的一加X相似，主打中端机市场；小米也将在下周发布小米10青春版，不久前的红米 K30 Pro在标配了骁龙865的情况下，并把价位定在2999元起。

这部分机型可以说将原来这一价位该有旗舰级品质带给了消费者，还进行了每年一度常规的升级，如处理器变快，摄像头变清晰，尽管没有如超高端产品中的大量不一定用得上的“黑科技”，但每项功能让用户在日常体验上完全不打折扣。另外，还恰好支持5G，假如说超高端旗舰为了5G而5G确实有些亏的话，中高端相对合理的价格加上5G网络的加持，会让不少消费者在刷卡时更加痛快。

入门级：为更多人敲开5G大门

看了上面的内容，如果你误认为2020年的5G手机会很贵那就错了。正如此前中国移动在2019年全球合作伙伴大会上的预测，2020一季度将推出高价位产品，6至7月，2000元左右5G手机推出，四季度5G手机下降至1000至1500元。由于2020年一季度，厂商们在集中争夺5G高价位市场，也让目前5G手机的价格显得有些偏高。

但值得注意的是，例如目前红米K30 5G在很多第三方渠道促销活动中的售价已经降至了1700元以下，此前官方1999元起的售价也相对亲民。另外市场上还有2499元起的realme X50、2698元起的中兴天机AXON 11。

对于未来的1500元档市场，vivo 副总裁、中国市场总裁刘宏不久前也表示，在今年第二季度，vivo 会加速在 2000 元以上价格段进行覆盖。预计今年第四季度或年底，5G 手机的价格能下降至 1500 元左右；小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰也曾转发联发科天玑800的微博，而Redmi采用该处理器的机型价格也可能会在1500元左右。

另外，早在2019年的德国柏林国际消费类电子产品展览会上，高通就宣布将推动5G在多个不同层级终端当中的普及，其中搭载骁龙6系5G移动平台的终端预计于2020年下半年商用。

这也就意味着，正如之前中国移动的预测，当搭载骁龙6系、联发科天玑800一众产品在下半年大规模上市后，5G手机价格将开始进入1000至1500元的档位。甚至目前的一些2000元左右的5G机型，在下半年的一些商家的促销中也将有望降至入1500元左右。