苹果iPhone SE 2媒体评测摘要：正确时间出现的正确产品

4月23日上午消息，昨夜开始，世界各大科技媒体纷纷发布新iPhone SE的相关评测，新浪数码为您摘录其中的要点，看看各家对这款苹果的新品是如何评价的。

theVerge称其满足“您需要的一切”，并为电池寿命，摄像头，Apple的软件生态提供了很高评价。他们的结论是，它将使客户重新考虑1000美元智能手机（也就是苹果安卓的旗舰产品）的真正价值：

iPhone SE在整个智能手机行业中发出了清晰的光芒，甚至使苹果自己的高端手机也有所失色。当您花800美元或1,000美元甚至更多花钱购买手机时，您支付的到底是什么费用？事实证明，这笔费用更多花在了“精美”而不是“必需”上面。

TechCrunch着重介绍了新iPhone SE带来的价值，并称其“便宜而值得称赞”：

简而言之，这产品物超所值。真是个好手机。我自己已经太习惯没有home键了，所以在这点上它对我的吸引力倒是没那么强，但对于成千上万的用户来说它将是一部很棒的电话。另外关于价格的问题，一款配备苹果最新芯片的iPhone售价399美元，实在是太低了。 苹果和用户会因其良好的表现而获得双赢，在这款新iPhone上，客户也获得了很大使用价值。iPhone的这种迭代是每个人都能从中获益的罕见时刻之一。

Engadget表示，iPhone SE是“目前市面上性价比最高的智能手机”，并且“不只是一笔好买卖，而是一笔大买卖”：

不仅是因为iPhone SE便宜（尽管它当然是）iPhone SE有价值的原因在于它的功能不像399美元的手机。iPhone SE意义非凡的原因在于，因新手机们块头太大，价格太贵或功能花哨的原因而坚持使用旧手机的人们，iPhone SE是一个正确时间出现的正确产品。

YouTube上的自媒体人MKBHD表示，凭借iPhone SE的A13处理器和苹果公司软件生态的支持，它“已经成为年度最具价值手机之一”。他还认为，“这可能是苹果今年制造的最重要的产品。”

iJustine表示，“这是一部令人难以置信的手机，价格如此低廉”，并且“它具有不错的拍照和视频功能，并且（性能）足够快满足所有游戏需求。”

Tom's Guide说：“这是一个不过时的设计，价格低于400美元，可提供最快的性能，出色的相机，无线充电以及超越廉价Android手机的设计。”