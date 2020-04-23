微软 Win10 快速预览版 19613 推送：Cortana App 更新

IT之家4月23日消息 今日凌晨，微软发布了最新的Windows 10 快速预览版19613.1000系统更新。

IT之家了解到，微软表示将开始为Insiders用户推出Cortana应用程序更新。它将针对以下地区和语言启用Bing Answers和助手对话（Assistant Conversations）。

修复了任务栏中应用程序图标无法正确显示（包括默认为.exe图标）的问题。此问题也可能导致Insiders用户使用explorer.exe遇到更多问题。

修复了一个影响Windows Forms应用程序的问题，该问题在使用新的日语或中文IME时将焦点设置为文本字段时ImmSetOpenStatus（）API无法正确更改IME模式。

修复了最新版本的Insiders内置多个监视器的问题，该问题导致Visual Studio有时不响应点击。

修复了doskey / listsize命令无效的问题。

修复了doskey / reinstall命令结束命令行会话而不是重新加载doskey的问题。

修复了在卸载字体时可能导致设置崩溃的问题。

修复了影响某些用户的问题，该问题可能导致任务管理器的“上次BIOS时间”始终显示0秒。