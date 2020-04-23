美国AR公司Magic Leap将裁员一半，放弃消费者市场

4月23日消息，据外媒报道，知情人士透露，增强现实（AR）初创公司Magic Leap正在进行重大重组，包括可能裁员1000人，约占其员工总数的50%。此外，该公司计划放弃消费者业务，转而专注于研发企业产品。

Magic Leap首席执行官罗尼·阿博维茨(Rony Abovitz)在公司网站上发布声明称：“虽然我们的领导团队、董事会和投资者仍然相信我们知识产权所拥有的长期潜力，但近期的收入机会目前集中在企业方面。” 阿博维茨还说，公司做出了裁员的艰难决定，裁员将发生在公司的各个层面，从直接向他回报工作的高管到普通员工。

知情人士补充说，Magic Leap董事会还在考虑接受新的外部投资，并与一家大型医疗保健公司建立合作关系。阿博维茨表示，该公司正在“协商建立创收战略合作伙伴关系，以突显Magic Leap技术平台在企业市场的价值”。此前有报道称，Magic Leap始终在与顾问就战略选择进行探讨，并试探可能对其估值超过100亿美元的交易。

但知情人士称，在全球经济因新型冠状病毒蔓延陷入停滞后，获得如此高估值的努力并不容易。Magic Leap此前从谷歌母公司Alphabet和阿里巴巴等知名投资者处筹集了20多亿美元资金。Magic Leap已经开始转变战略，将其产品销售给医疗保健、工业和金融领域的大公司，此前消费者对其开发的设备接受速度慢于预期。

此次裁员使Magic Leap成为最新一家在新冠疫情期间裁员的科技初创公司，这次疫情已导致该行业数万名工人失业。Magic Leap代表拒绝就进一步的细节发表评论。

Magic Leap承诺利用空间计算技术创造AR头盔，为消费者提供高端AR体验和支持远程工作的工具，从而吸引投资者。许多大公司始终在追逐同样的技术，包括微软的HoloLens设备。Magic Leap成立于2011年，2018年推出了售价2300美元的AR设备，并承诺提供可与电视或手机相匹敌的技术。然而这款设备却销售低迷，该公司于去年年底裁员数十人。