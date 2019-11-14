烧光26亿美金！AR明星公司Magic Leap抵押全部专利

IT之家11月14日消息 还记得明星独角兽AR公司Magic Leap吗？在今年4月份，增强现实眼镜公司Magic Leap的再次从日本运营商NTT DoCoMo那里融资2.8亿美元，此前融资数额达到了23亿美元。Magic Leap到手融资累计金额达26亿美元，估值60亿美元。涉及投资的公司包括谷歌、AT&T、沙特公共投资基金、阿里巴巴等大厂。

但现在Magic Leap遇到麻烦了。Magic Leap正在进行重大E轮融资，新一轮融资除了摩根大通参与之外，还未有其他投资商意向消息。据报道，今年8月份，Magic Leap突然被爆出将其名下1903项专利全部抵押给摩根大通。

据悉，协议中涉及抵押专利约1903项，包涵了前ODG专利。据专利律师Andrea H. Evans表示：一般情况下，专利抵押，债权人则拥有专利担保权益，例如作为贷款抵押等。显然，Magic Leap是用专利来换取商业贷款的。

不过Magic Leap不完全是骗局，虽然最开始的鲸鱼特效夸张了，导致后面人们对Magic Leap产生了质疑。

但是Magic Leap此前已经发布了Magic Leap One Creator Edition，售价2295美元。Magic Leap配备了Tegra X2芯片，Magic Leap方面表示，硬件包括Parker系统芯片，其中包括两个ARM A57 CPU核心，开发者可以完全使用。