三星电子：中国已允许公司200名员工入境，协助芯片工厂扩产

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4月23日消息，据国外媒体报道，三星电子周三表示，中国已经允许该公司200名员工入境，协助NAND型记忆体芯片工厂扩产。
三星电子
三星电子一名发言人称，一架中国国际航空的包机周三负责运送该公司的员工。三星电子表示，该公司员工抵达后将遵守当地政府政策。
三星电子中国NAND工厂位于西安，并且西安工厂是三星电子唯一的海外记忆芯片生产基地。
三星电子去年12月曾表示，将增加80亿美元投资，扩充产量。
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