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马斯克：特斯拉Cybertruck电动皮卡量产版尺寸较原型车将缩小3%

2020/4/23 11:20:41来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

4月23日消息，据国外媒体报道，马斯克领导下的特斯拉，在去年11月份推出了电动皮卡Cybertruck，相关机构在2月份就预计预订量超过了50万辆，计划在明年年底开始量产。

特斯拉推出的电动皮卡，外观霸气，车身尺寸较以往的皮卡也要更大，当时在发布会上披露的数据显示，特斯拉电动皮卡的车身长5.88米，宽2.03米，高约1.93米，比身高接近1米9的马斯克还要高。

特斯拉电动皮卡Cybertruck高大的车身，也并不全是好事，其停放就需要占据更大的空间，美观上也有些许欠缺。

但值得庆幸的是，特斯拉电动皮卡尚未量产，计划明年年底才开始量产，因而目前就还有改进的可能，而马斯克也证实，量产版的尺寸，较发布会上原型车的尺寸会有缩小。

马斯克是在他活跃的社交媒体上，证实电动皮卡量产版的尺寸会有缩小的，他确认尺寸将缩小3%

但在尺寸缩小之后，Cybertruck的内部空间是否会缩小就备受关注，这一款电动汽车设计的是最多可乘坐6人，前后两排各3人。

对于这一问题，马斯克在社交媒体上也给出了回应，他表示虽然车身尺寸将缩小3%，但内部空间可能只会有1.5%的变化，依旧很宽敞。

当然目前距离Cybertruck计划的量产时间还有一年多，还有很长的时间供特斯拉改进，随着技术、工艺、材料等方面的改进，外观尺寸可能还会有更多的变化，但至于最终如何，在量产版开始交付后就将揭晓。

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关键词：特斯拉

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