【IT之家评测室】iQOO Neo3图文评测：最便宜骁龙865！游戏玩家们的性价比之选

今年2月份，iQOO的首款骁龙865手机iQOO 3正式发布，这款产品整体表现不错，但高刷新率的缺失让不少追求极致体验的玩家感到些许的遗憾。4月23日，iQOO带着更高刷新率的Neo3和消费者见面了。

iQOO Neo3是iQOO品牌的首款高刷新率屏幕的手机，也是整个iQOO家族的第三款5G手机，和前辈们一样，Neo3依旧是主打够极致性能和高性价比，IT之家已经第一时间拿到了iQOO Neo3（8+256GB版本），并且也进行了长时间的深度体验，现在为大家带来iQOO Neo3的体验报告。

第一部分：外观和屏幕

提到iQOO手机的外观设计，笔者大多都会直接联想到粗犷、速度等一系列凸显性能类的关键词，作为iQOO家族的新成员，Neo3在设计上多了一些潮流先锋的味道。

比如配色，Neo3的整体ID布局依旧是延续了iQOO 3的风格，但配色方面前者却有很不一样的地方。IT之家拿到的配色为“夜幕黑”，按照官方的说法，其设计灵感源自变幻莫测、引人探索的天空。

在整体观感上，“夜幕黑”上半部分为镜面设计，银色的镜面时刻彰显着金属质感的光泽，下半部分则为内有渐变光影的深蓝色，这种上下高色差的对比之下，让Neo3手机多了几丝潮流时尚的风格。

值得一提的是，当你在夜晚或者是黑暗环境下观看手机的时候，机身背部银色部分会充分吸收周围的黑色，因此手机又会呈现出纯黑的光影观感。

iQOO Neo3的后置三摄位于左上角矩形模块中，下方平行处，是横向的iQOO logo，底部是3.5mm耳机孔、Type -C 充电口、扬声器开孔。

Neo3的机身尺寸为163.71*75.55*8.93mm，重量约197g，终于离开了200g俱乐部，整体握持手感尚可，做工方面无需担心，毕竟有自建工厂的优势，Neo3的握感扎实，中框和前后面板之间的衔接严丝合缝，过渡自然。

Neo3最大的亮点是这块屏幕，先来简单介绍一下屏幕的参数——

6.57英寸LCD极点全面屏、98% sRGB色域覆盖、支持P3色域与HDR10、分辨率为2408*1080、20:9的屏幕比例、90.4%高屏占比。

Neo3的屏幕拥有144Hz的超高刷新率，高刷新率属于那种不是硬性需求，但感知很强的体验，当你习惯了高刷新率之后，再上手60Hz的手机，多少会有种“卡顿”的错觉，当你滑动屏幕的时候，图标在屏幕上的滑动，就像是冰球运动一样，无限丝滑和爽快。

高刷新率的另外一个优势就是在游戏中会给你带来帧率更高、更流畅的体验，超高帧率的游戏也能在手机上实现。

为了达到性能与功耗的平衡，iQOO Neo3支持全局自适应刷新率，可根据应用实际需求切换到相应的帧率模式，达到省电的结果。

需要注意的是，Neo3采用了LCD屏，和OLED高刷新率屏幕还不太一样，至于大家所说的LCD拖影问题，仔细感受的话确实会有，并不明显，或许到了深冬季节拖影效果才会放大，多少会削弱144Hz屏幕的提升。但这个问题没必要太过于纠结，毕竟目前LCD屏幕仍被相当多的消费者所拥簇，“LCD永不为奴”党大有所在，更何况是Neo3屏幕刷新率已经达到了144Hz。

笔者认为，近两年来厂商们疯狂的配置堆料和体验上的快速提升，让消费者的眼睛越来越挑剔，举个最简单的例子，两年前的60Hz LCD屏幕一大片，大家用的还不是一样香嘛！

因为是LCD的屏幕，无法实现屏下指纹，因此iQOO Neo3选择了侧面指纹，侧面指纹和屏幕指纹各有优势，大家喜好也不同，这里就不额外讨论了。

不过笔者使用几天发现，Neo3的侧面指纹更适合盲操，点亮屏幕的同时解锁屏，过程一气呵成。此外，Neo3的侧面指纹的优势在于，其采用了行业最窄、仅有2.4mm宽度的传感器模块，按照官方的说法，极窄的侧面指纹融合在中框中，可大幅降低对外观的影响，不过就笔者的体验来看，这点感知并不强。

第二部分：相机

IT之家注：样张均有压缩

iQOO Neo3后置4800万像素主摄像头+800万像素超广角摄像头+200万像素超微距镜头，支持Hyper-HDR超级逆光拍摄、AI人眼追焦、前置超级夜景等功能。

相机部分Neo3的表现尚可，但毕竟不是主打项目，因此在部分场景下，和旗舰机相比还是有一定的差距（比如夜拍和广角），但基本也能满足玩家们日常的拍照需求。

这部分大家直接看样张吧！

▲主摄

▲主摄

▲主摄微距

▲主摄

▲主摄夜景

▲主摄夜景

▲超广角

▲主摄

第三部分：跑分性能和游戏体验

Neo3搭载了骁龙865处理器，支持5G双模和WiFi6，全系标配UFS 3.1，妥妥的安卓阵营旗舰配置。

骁龙865采用的是台积电7nm制程工艺，拥有1颗基于A77定制的Kryo 585 Prime超大核，主频达到了2.84Ghz，3颗A77架构的Kryo 585 Gold大核，主频2.42Ghz，还有4颗A55架构的Kryo 585 Sliver小核，1.8Ghz。相比上一代骁龙855处理器，CPU性能提升了25%，功耗也降低了25%。

GPU方面，全新的Adreno 650图形处理器相较上一代Adreno 650也有25%的性能提升，功耗则降低了35%。

我们直接来看一下跑分。

在安兔兔跑分中，Neo3获得了60万+的高分，超过99%的用户。在Geekbench4.2的跑分中，Neo3获得单核心4340、多核心13575的分数。

在存储测试中，Neo3的顺序读取速度达到1728MB/s，顺序写入速度达到739MB/s，随机读取速度达281MB/s，随机写入速度将达234MB/s。作为对比，采用UFS 3.0的某款手机成绩分别为：1459MB/s、526MB/s、269MB/s、240MB/s。

毫无疑问，iQOO Neo3在跑分表现上可以代表安卓阵营的最高水准。

不过需要注意的是，Neo3的RAM规格为LPDDR4X，并非最新的LPDDR5，但考虑到产品定位和售价，这一点是完全可以接受的。

除了安卓旗舰配置之外，Neo3还采用了Multi-Turbo3.0多涡轮加速引擎技术，通过优化系统底层框架、智能分配系统核心资源，实现应用响应速度、散热、游戏体验和网络稳定性等方面的全方位提升。

下面我们一起来看一下Neo3的游戏表现。

在这部分，我们选择了《和平精英》的90帧+流畅画质和极限帧率（60帧）+HDR画质进行了测试。为了保证实际游戏的帧率有效，我们只测试了游戏中的帧率，诸如游戏进入界面、游戏结算画面均不在记录范围内。

强调一点的是，在《和平精英》游戏内，Neo3是支持90帧游戏的。

首先，我们测试了十分钟的《和平精英》90帧+流畅画质。

如上图所示，在这10分钟的游戏内，Neo3的平均帧率为89.5FPS，骁龙865的核心基本处于相对稳定的状态。

我们截取一部分放大来看的话，在《和平精英》游戏中，Neo3搭载的骁龙865，四枚A55小核心（下图Clock0-3）基本全场处于1Ghz频率上，主要是三枚A77大核心（下图Clock4-6）发力，大部分时间处于满血状态，那枚最大的A77核心（下图Clock7），基本是“打酱油”状态，偶尔2.8GHz冲顶，但频率不多。

在10分钟的《和平精英》极限帧率（60帧）+HDR画质中，Neo3的平均帧率为59.7FPS。

在30分钟的游戏内，Neo3的核心温度平均值为53.3℃，30分钟游戏后我们测得机身最高温度（摄像头附近位置）为40.2℃。

不难看出，凭借着骁龙865的不俗性能和底层的优化，Neo3的游戏表现非常出色，基本可以说是满帧运行《和平精英》，需要说明的是，在《和平精英》游戏测试中，我们并未开启Neo3的Monster和电竞模式，开启该模式之后，Neo3的核心将满血开启，为玩家带来专业级的电竞体验。

在游戏体验方面，Neo3还带来了游戏空间3.5，包括手柄映射及入口、鹰眼模式、死亡倒计时等等，还加入了全新的高刷新率游戏专区，帮助用户更快速搜索高帧率游戏。

Neo3内置了4500mAh电池，支持44W vivo Super FlashCharge超快闪充，大电池+快充双重保险基本能够满足玩家们对长时间游戏的需求。

在充电方面，IT之家实测，Neo3充电10分钟电量为25%，充电30分钟电量62%，充到100%共需要58分钟，续航部分我们将在后期的专项测试中提到。

总结：

144Hz、骁龙865、双模5G、双线性扬声器、游戏空间3.5、UFS3.1、Hi-Fi芯片...总的来说，Neo3是一款诚意满满的高性能手机，特别是在游戏方面，丰富的附属功能和不俗的性能释放，相信会给玩家们带来不错的游戏体验。

当然，iQOO Neo3也是延续了家族的高性价比优势，将骁龙865手机的售价打到了2700元以下的价位，让消费者有了更多的选择，是一台性价比十足的性能手机。



目前，iQOONeo3共有4个版本，6GBRAM+128GBROM版本售价2698元，8GBRAM+128GBROM版本售价2998元，12GBRAM+128GBROM版本售价3298元，8GBRAM+256GBROM版本售价3398元，4月29日10:00正式开售。

推荐阅读：

《【IT之家开箱】iQOO Neo3夜幕黑配色开箱图赏》