微软 Windows Terminal 命令行终端工具 0.11 发布：支持非英语 UI 语言，新暗黑模式

IT之家4月23日消息 微软今天发布了Windows Terminal 1.0版本之前的最后一个重大更新，Windows Terminal是微软一年前推出的Windows 10新终端模拟器。根据Windows Terminal项目经理Kayla Cinnamon的说法，任何人都可以从微软商店下载最新的Windows Terminal，或者访问其GitHub版本页面以查看最新版本的Windows Terminal更新内容。

据IT之家了解，总体而言，Windows Terminal新版本未包含全新功能，而是改进应用程序的可用性和设置增强，因为它已接近正式版。Windows Terminal现在包括对非英语UI语言的支持，并且微软建议你将设置文件移出app文件夹，以使其生成新文件，然后再将设置复制回。

其他一些主要新增功能包括：

profiles.json文件已重命名为settings.json。对于任何现有的安装，此更改都会自动发生。

新的设置文件将“复制和粘贴”命令绑定到Ctrl + C和Ctrl + V快捷键，并将与已经设置的任何现有按键绑定一起使用。

现在，默认情况下，复制的文本将复制为纯文本。

现在，Cascadia Code字体是Terminal自动生成的所有配置文件的默认字体。

Terminal现在带有两个新主题-Tango Light和Tango Dark。

当微软为Windows Terminal的1.0版做准备时，一些设置已被弃用：