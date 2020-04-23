B 站升级播放器画质：大会员享受 4K 画质和 360 度全景视频

IT之家4月23日消息 哔哩哔哩B站今天表示，升级了播放器画质，哔哩哔哩大会员用户可以享受4K画质，清晰度再次升级，另外360度全景视频全新上线，带来更好的画面体验。这意味着B站UP主也可以制作并上传4K画质视频，支持超高清创作。

据IT之家了解，在4K分辨率模式下，全屏观看，效果更佳。哔哩哔哩客户端App播放支持双指放大缩小，360度全景视频体验暂时仅支持Web端播放器。