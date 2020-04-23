内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

B 站升级播放器画质：大会员享受 4K 画质和 360 度全景视频

2020/4/23 17:07:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月23日消息 哔哩哔哩B站今天表示，升级了播放器画质，哔哩哔哩大会员用户可以享受4K画质，清晰度再次升级，另外360度全景视频全新上线，带来更好的画面体验。这意味着B站UP主也可以制作并上传4K画质视频，支持超高清创作。

据IT之家了解，在4K分辨率模式下，全屏观看，效果更佳。哔哩哔哩客户端App播放支持双指放大缩小，360度全景视频体验暂时仅支持Web端播放器。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：B站4K哔哩哔哩

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    