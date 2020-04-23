AT&T 推低频段 5G 服务，比 4G LTE 快不了多少

据外媒报道，AT&T的低频段5G网络范围正在扩大，尽管新冠疫情的蔓延使美国大部分地区处于停摆状态，但该公司仍在继续扩大其低频段5G网络的范围。本周三，该运营商宣布已在30个州新增覆盖了90个新市场，现在AT&T在芝加哥、萨克拉曼多、新奥尔良和坦帕等地区都已提供5G服务。

AT&T表示，随着网络的扩张，其5G网络现已覆盖全国190个市场的1.2亿人口。AT&T此前曾表示，希望在今年上半年建成一张全国范围内的低频段5G网络，AT&T发言人表示该公司有望实现这一目标。

据悉，多款手机可支持AT&T的5G网络服务，包括三星Galaxy S20系列、Galaxy Note 10 Plus 5G和LG V60 ThinQ 5G。目前该运营商提供的5G服务套餐包括Unlimited Extra或Elite套餐计划。

AT&T的低频段5G网络虽然没有比其4G LTE网络（AT&T将其称为“5GE”）快多少，但随着新网络的发展，它为未来速度的提高奠定了基础。

运营商已在35个城市覆盖了毫米波5G网络服务（AT&T称之为“5G Plus”）。尽管毫米波5G服务比低频段5G网络更快，但是毫米波的覆盖范围受到严格限制，无法穿透建筑物。此外，若用户想要能够同时使用这两种网络，还需要拥有合适的终端设备--眼下仅有Galaxy S20 Plus 5G或Ultra 5G可以支持。

在将网络覆盖扩大到1.2亿人口之后，AT&T的低频段网络正在慢慢赶上T-Mobile，后者于去年年底开通了覆盖2亿人口的全国性低频段5G网络。与AT&T一样，T-Mobile自推出服务以来就一直在扩大其5G网络，最近又新增了对底特律、圣路易斯和哥伦布地区的覆盖，并开始利用其新获得的Sprint频谱推出速度更快的中频段5G网络。