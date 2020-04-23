华为 nova 7 Pro 后置 6400 万变焦四摄： 50 倍潜望式变焦

IT之家4月23日消息 华为nova7系列新品线上发布会今晚举行，华为nova 7/Pro手机亮相，华为nova7 Pro采用70°环幕屏设计，机身中框窄至1.3mm，轻盈握持更舒适；屏内指纹解锁，更快速更准确；与众不同的多彩息屏，洞见nova星人的个性品位。

华为nova7 Pro采用后置6400万变焦四摄，轻松拍出精致人像、缤纷夜景；50倍潜望式变焦、120度超广角摄影等功能，超大视野尽收方寸之间。

华为nova7 Pro前后双景录像，1080p双路高清输出，更支持后置15倍变焦，前后同框，你我同在，解锁视频新玩法。

华为nova7 Pro采用6.57英寸2340 x 1080 屏幕分辨率，70度环幕屏，屏幕比例为19.5:9，支持DCI-P3广色域，支持全新德国莱茵全局护眼认证。重量178克，厚度7.98mm。

据IT之家获悉，华为nova7 Pro 前置超广角双摄镜头，3200万像素主摄镜头，实现眼部追焦，远近都清晰；自研亮眼美颜算法，绽放眼中光芒；人像超级夜景3.0，暗光也清晰；广角畸变矫正，自拍视野不失真。

华为nova7 Pro 前置镜头实现视频拍摄追焦，更有高清防抖，轻松拍大片；魔镜视频环形补光，不论白天黑夜，室内室外，暗光也能明亮动人。