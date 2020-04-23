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【IT之家开箱】华为路由 AX3 / AX3 Pro 开箱图赏

2020/4/23 17:41:03来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

在3月底的Wi-Fi 6+线上技术沟通会上，华为发布了两款Wi-Fi 6+路由器产品：AX3/AX3 Pro，并在华为P40系列发布会上正式公布了两款路由器的价格，分别是229元和329元。IT之家拿到了这两款路由器，现在带来热乎的开箱图赏。

IT之家了解到，新款华为AX3系列路由器搭载凌霄四核 1.4GHz CPU，支持160MHz，相较于传统WiFi 6路由器其近距离速度提升近1倍。

此外，AX3系列路由器支持一碰连网，支持NFC功能的安卓手机轻碰路由器即可免密加入Wi-Fi网络。支持手游加速/网课加速/远程办公加速和儿童上网保护。

新款华为AX3系列路由器还支持动态窄频宽：通过降低手机回传路由器的频宽，同等发射功率下提升信号强度高达6dB，加上3000Mbps的无线速度即可实现远距离多穿一堵墙。160MHz大频宽的Wi-Fi 5手机、平板，如Mate30/20系列、P30系列、MatePad系列和平板M6系列等，搭配华为Wi-Fi 6+路由器，速度也会更快。

华为路由AX3系列路由器拥有4个天线，背面4个WAN/LAN二合一端口，两侧分别是电源接口和重置键。

路由器正面中央拥有一个“H”键，Logo就是华为智能家居App的标识。路由器的指示灯与“HUAWEI”标识和开关处于同一轴线的相邻面上，细条装的指示灯，红色代表无网，绿色代表网络正常。

更多图赏：

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关键词：华为路由器AX3

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