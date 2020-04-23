运动新选择：酷玩潮搭华为Watch GT2e亮相nova7发布会

随着5G时代越来越近，IoT产业的市场潜力正在逐渐显山露水。而作为消费级IoT的一个重要终端类型，智能手表也正受到更多人的重视。近期国内科技厂商纷纷将智能手表作为自身的重要产品线之一，并推出了引人关注的新品。



而就在4月23日，华为举行了nova7线上发布会，除了全新的nova7手机，还同步推出了华为Watch GT2e新款手表。其实在此前3月26日，华为已举办全球发布会，公布了这款产品，本次亮相是正式与国内消费者见面，同时带来了很多新功能。

如果你要问华为Watch GT2e和华为Watch GT 2有什么区别，区别就在这多出来的“e”上。根据华为的介绍，这个“e”代表着“energy”，活力、能量和精神。而华为Watch GT2e瞄准的人群，就是充满活力、能量和精神的都市年轻人，也就是常说的“Z世代”。

所谓“Z世代”又是怎样的一群人？IT之家用一句话总结：合群不合流，既主张个性、潮流，又具备创新、开拓精神。

那么Watch GT2e怎样表达这种内涵呢？

首先是更加年轻化的外观设计。Watch GT2e这次采用了46mm的大表盘，才产品ID设计语言上尽可能走简约、大气又不失活力的风格。例如它拥有表体和表带一体化的设计，减少冗杂；表面一体化的玻璃屏设计在视觉观感上既简约又精致，充满时尚感。

在做工上，华为Watch GT2e则采用的是316L不锈钢的表体，手表盘面是深邃的黑，射线纹理发出含蓄的光泽，整个看起来很有现代感，表带则增加了多排双色TPU表带，用撞色风格让表带传达出年轻活力的内含。

更抓眼的是，这次Watch GT2e在原来的基础上，加入了薄荷绿、冰川白两种清新的中性色，特别是薄荷绿配色，是趋势预测公司WSGN定义的2020年时尚色，它象征着某种未来感，也传递着人们对未来的想象，这种配色和年轻人对未来的好奇与探索精神一拍即合。

年轻一代的消费理念相比以往已经发生了很大的变化，除了实用性，他们会更关注产品外观的审美，是否符合自我理想中的潮流气质。

更何况，手表这种产品，在长时间的发展中，已经不仅仅是看时间的工具，更被赋予了个人身份和气质的象征，具有重要的装饰意义。华为Watch GT2e在外观设计中，融入了对流行潮流审美元素的理解，让它能够在各种新潮场景中无缝搭配，既是产品，也是潮咖们的理想饰品。

在功能方面，华为Watch GT2e则是通过丰富的功能选项来满足都市年轻潮人们多元化的功能需求。例如，它们将手表支持的运动类型破天荒地增加到了100种，除了原有的15种专业运动模式之外，还新增了85种自定义运动记录，包括街舞、攀岩、跑酷、滑板等极限、休闲、健身、水上项目、球类、冰雪项目等六大运动类型。

所以有了Watch GT2e，年轻人就可以尝试更多新鲜、刺激的运动类型，尽情舒展自我的个性，而手表常伴他们左右，为他们记录每次运动的详细数据。

同时，华为Watch GT2e还能自动识别六大常规运动模式，分别是户外跑步、户外步行、室内步行、室内跑步、椭圆机和划船机，进行这些运动，Z世代们不需要多想，专注于运动本身，华为Watch GT2e会智能识别，确认后即可进行记录。

在一些极限运动中，可能会深入到荒郊野外，例如攀岩、户外探险等等，这种情况下普通的智能手表可能就会遭遇定位不准确等问题，让Z世代们无法随时掌握自己的运动状态，而华为Watch GT2e则无需有此担忧，在GPS、GLONASS双卫星系统的加持下，即便在野外，Watch GT2e也能做到准确定位，甚至能精准运算出Z世代的运动轨迹，并分享社交平台。

IT之家简单做了一个户外步行1公里的测试，在测试时，小编会刻意选择高楼、树木相对密集的小道路线，来考验华为Watch GT2e的定位精准度。测试结束后，小编从运动的轨迹图上可以发现，Watch GT2e的确精准记录了小编的行走路线，并且精度很高，没有受到高复杂度定位信号环境的影响。

并且对于本次测试的结果，还可以在“运动健康”App中进行一键分享，分享的方式也非常精致，很适合社交媒体。

当然，分享社交平台怎么能够少了照片？在华为Watch GT2e上，使用EMUI10.1及以上系统版本的手机，就可以进行遥控手表拍照，用手表来记录运动时的独特视角。

而对于一些野外探险等活动，通常需要几天甚至更长的时间，这个时候，智能手表的续航够不够就是个问题。华为Watch GT2e也考虑到了这个问题，它采用了采用麒麟A1芯片

+智能节电算法2.0的软硬件解决方案，实现智能节电功能，让手表的续航时间在典型使用状态下可以达到2周，即使探险活动时间再长，也不需要担心手表电量不够用的问题。

当然，对于Z世代人群来说，追求新鲜潮流生活不仅体现在运动上，更体现在生活的种种细节。例如买东西利用智能手表进行支付，用手表操控家里的电器等，这时候手表的蓝牙连接性能就很重要，华为Watch GT2e基于上一代产品，大幅度提升连接传输速率，并且也拓宽蓝牙连接距离范围，这样即便手表离手机很远，也可以保持稳定连接，而你，则无需总是想着让手机离自己近一点，轻松自如，没有负担，只凭腕上的手表就可以搞定很多事，这正是很多年轻人理想中的场景。

例如说，即使手机不在身边，你也只需要抬起手腕，长按下键唤起语音助手，就可以让语音助手帮你查询天气、调起支付宝扫码支付，以及通过手表控制家里的灯、电视等智能家居产品，这种场景无疑非常酷炫。

当然，作为智能手表，在一些基础功能方面，华为Watch GT2e也是能够很好地完成的，例如提醒功能，它可以帮你接收手机上的应用消息提醒、来电提醒，如果你坐久了，它则会提醒你站起来动一会，并且，如果你将实体门禁卡信息复制到华为Watch GT2e中，还能摇身一变成为你的门钥匙。这些新潮、酷炫的技术，都可以成为Z世代群体表达自我个性的标签。

人们使用智能手表，还有一个重要的需求，就是健康管理，这对所有的用户群体都是适用的。这一次，华为Watch GT2e也为Z世代人群提供了丰富的健康监测功能。首先，Watch GT2e全新升级了自研TruSeen?3.5心率监测技术，可以实现24小时全天智能监测心率，当你的心率过高、过低时，都会及时作出提醒，并且在AI心率算法的加持下，监测的结果更加准确。

不仅如此，华为Watch GT2e还加入了301医院心脏健康研究，基于华为HiResearch创新研究平台及智能穿戴发起心脏健康研究项目，加入了“房颤风险预测”功能，这样就可帮助用户提前判断、预知潜在的心脏疾病，关键的时候甚至能救命。

除了心脏健康研究，华为Watch GT2e更加入了睡眠呼吸暂停研究。它可以基于华为Watch GT2e高性能心率传感器，智能识别睡眠、HRV 、血氧、心率等信息，多参数融合判断，准确筛查用户睡眠呼吸暂停风险，为用户的健康安全再加一道保险。

最后还有血氧饱和度监测。血氧饱和度是呼吸循环系统重要的生理参数，血氧饱和度低于90%，可能被认为是低血氧，当用户进行一些类似登山等高海拔运动时，就可能会遇到血氧饱和度降低的情况，出现身体不适等症状。华为Watch GT2e可进行血氧饱和度单次测量，这样你就可以了解到自己的血氧饱和度情况，规避意外情况的发生。

这些场景下，华为Watch GT2e则又化身为Z世代用户群贴身的健康守护者，让他们无论是在运动，还是工作、生活中，都能得到健康和安全的保障。

通过上面的分析，我们不难发现，华为Watch GT2e能够契合年轻Z世代用户群新潮、酷玩、充满创新精神和能量的价值内涵，依靠的正是全面的产品功能带来的畅玩体验、凝聚华为尖端技术带来的智能使用和交互体验，以及在健康管理方面对用户群体全方位的呵护。

正如前文所说，手表除了作为计时工具的属性，更重要的是社交属性，它往往被赋予代表个人身份、气质的含义，很多用户出入不同的场合，也会佩戴不用式样的手表。而如果你是一位运动达人、潮流先锋，属于我们前面所说的Z世代玩咖，那么华为Watch GT2e无论是在潮搭的装饰性上，还是在运动功能的专业能力上，都可谓“玩咖必备”的智能手表了。



