华为儿童手表 3 Pro 超能版发布：九重AI定位+畅连视频通话，988元

IT之家4月23日消息 在4月23日国内nova7系列新品发布会上，华为推出了华为儿童手表 3 Pro 超能版，支持九重AI定位，实现多设备畅连，配置1GB+8GB大内存，售价988元。

IT之家了解到，华为儿童手表 3 Pro 超能版新增了畅连视频通话功能。家长在支持EMUI10.1及以上的华为手机端开通“畅连通话”功能后，视频通话不需要通过“智能关怀”App，直接通过手机通讯录即可拨打。除了手机接听，支持EMUI10.1及以上并开通畅连通话功能的华为平板也可接听视频来电。



华为儿童手表 3 Pro 超能版支持九重AI定位，在原来的九重定位基础上，新增了AI定位，可以从多重定位结果中，智能优选更精准的定位结果，定位精度相较之前更高。



目前华为儿童手表 3 Pro 超能版支持4000+商场、交通枢纽和医院等室内场所定位，可以精确定位至楼层甚至具体店铺附近，未来还会有更多室内场所加入。

华为儿童手表 3 Pro 超能版配置1GB+8GB大内存，家长可通过手机端“智能关怀”App管理儿童手表端的应用，包含有声阅读类，如口袋故事、蜻蜓宝宝、小雅智能等。



华为儿童手表 3 Pro 超能版将于5月13日0:00开启预售，5月20日0:00正式首销，售价988元，线上预定享100元优惠。