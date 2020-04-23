内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

华为儿童手表 3 Pro 超能版发布：九重AI定位+畅连视频通话，988元

2020/4/23 21:25:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月23日消息 在4月23日国内nova7系列新品发布会上，华为推出了华为儿童手表 3 Pro 超能版，支持九重AI定位，实现多设备畅连，配置1GB+8GB大内存，售价988元。

IT之家了解到，华为儿童手表 3 Pro 超能版新增了畅连视频通话功能。家长在支持EMUI10.1及以上的华为手机端开通“畅连通话”功能后，视频通话不需要通过“智能关怀”App，直接通过手机通讯录即可拨打。除了手机接听，支持EMUI10.1及以上并开通畅连通话功能的华为平板也可接听视频来电。

华为儿童手表 3 Pro 超能版支持九重AI定位，在原来的九重定位基础上，新增了AI定位，可以从多重定位结果中，智能优选更精准的定位结果，定位精度相较之前更高。

目前华为儿童手表 3 Pro 超能版支持4000+商场、交通枢纽和医院等室内场所定位，可以精确定位至楼层甚至具体店铺附近，未来还会有更多室内场所加入。

华为儿童手表 3 Pro 超能版配置1GB+8GB大内存，家长可通过手机端“智能关怀”App管理儿童手表端的应用，包含有声阅读类，如口袋故事、蜻蜓宝宝、小雅智能等。

华为儿童手表 3 Pro 超能版将于5月13日0:00开启预售，5月20日0:00正式首销，售价988元，线上预定享100元优惠。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为手表

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    