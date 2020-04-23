【IT之家评测室】华为nova7 SE体验：独特配色+麒麟820，颜值当道

华为nova系列是华为专为Z世代“年轻乐活一族”定制的新潮娱乐手机，据官方介绍，“创新、时尚、个性、好玩”是其核心设计理念。自nova系列推出以来，凭借其优秀的自拍功能和出众的外观设计，受到了来自世界各地年轻人的喜爱和好评。据官方资料显示，截至目前，已有1.45亿用户加入nova星球。

华为nova7 SE作为nova旗下全新推出的高颜值5G潮美新品，延续了nova产品“高颜值，实力派”的精神内涵，通过外观设计、影像体验、芯片性能、操作系统四个方面的提升，全方位升级了产品使用体验。IT之家提前拿到了华为nova7 SE，并进行了简单的体验，一起来看看这款手机表现如何。

第一部分：外观

华为nova7 SE共有四种配色，分别是幻夜黑、绮境森林、仲夏紫、银月星辉。

每款配色各有特点，幻夜黑为经典配色，低调沉稳；绮境森林为略带灰度的墨绿色，和nova5系列的绮境森林配色相比饱和度更低一些；仲夏紫同样继承于nova5系列，色彩纯净度更高；而全新的银月星辉配色采用的是渐变色设计，看似银色，却又有浅蓝-银-粉红的渐变，仿佛将清晨日出淡蓝的天际、傍晚浅红的暮色和深夜的月光结合在一起。IT之家此次拿到的是nova7 SE银月星辉配色。

整机重量约为189g，机身背面采用3D玻璃背板设计，弧形过渡更佳，有着不错的握持感。后置四摄采用了“矩阵式”设计，与nova7基本相同，闪光灯位于摄像头模组右侧。另外，nova7 SE采用了侧面指纹解锁二合一按键。

机身正面为“极点全面屏”设计，使用“盲孔”的解决方案，将镜头隐藏于液晶屏之下，最终呈现出完整的四边无异形屏幕形状，避免了刘海设计带来的遮挡。屏幕材质为LCD，尺寸为6.5英寸，分辨率2400×1080，像素密度405PPI，屏占比90.3%，NTSC色域96%。

机身底部分别是扬声器开孔、Type-C开孔、麦克风开孔和3.5mm耳机孔。

如今保留3.5mm耳机孔的手机越来越少，nova7 SE保留耳机孔的设计不失为它的加分项，并且随机附带一条平头耳塞式耳机。

第二部分：相机

华为nova7 SE拥有超高清AI四摄，分别为6400万像素主摄，CMOS面积为1/1.7英寸，光圈F/1.8；800万像素120°超广角镜头，光圈F/2.4；200万像素微距镜头；200万像素景深镜头。前置镜头为1600万像素，光圈F/2.0。

除了摄像头模组硬件性能提升，其搭载的麒麟820芯片ISP也采用了旗舰级的配置，麒麟820芯片集成了Kirin ISP 5.0，相比于之前产品，其吞吐率提升15%，能效提升15%，可以更好的处理视频。

在核心技术上，麒麟820芯片所搭载的Kirin ISP 5.0支持BM3D降噪技术，可以为拍照带来30%的降噪提升，即便是在暗光场景下也会有一个非常清晰的拍照体验。

IT之家来到了青岛的五四广场周围取景，我们通过样张来看一下nova7 SE在影像能力的具体表现（样张均有压缩）。

在光线较好的情况下，华为nova7 SE的拍照整体表现尚可，色彩还原较为准确，如下图中的会议中心样张，与当时肉眼所见基本一致。

只可惜天公不作美，阴晴不定。朝海的方向看去黑压压一片，着实影响了成片效果。不过此时nova7 SE识别出“阴天”，并自动AI优化，为照片带来独特的味道。

下面一组样张在同一位置拍摄，但分别使用了超广角、1倍和2倍，可以看到超广角摄像头和主摄像头在色温控制方面稍微有一点点差异，超广角的色温更冷一些，不过差别不是很大。

▲超广角

▲1倍

得益于大底高像素传感器的加持，即使没有长焦镜头，nova7 SE在2倍变焦下的样张解析力依旧出色，细节保留较为清晰。

▲2倍

更多室外样张：

来到室内，nova7 SE的样张表现中规中矩，色彩还原准确，但高光部分的控制还有进一步的优化空间。

在夜间场景下，笔者使用nova7 SE的默认模式和夜景模式分别拍摄了一张样张，可以看到在夜景模式中色彩还原度不错，同时画面噪点控制的相当到位。

▲默认模式

可以看到在开启夜景模式后，照片整体亮度有所提升，同时暗部细节也更加丰富。

▲默认模式

但和室内场景有相同的不足之处，那就是高光部分的压制还是有进一步的优化空间。

在摄像功能方面，华为nova7 SE提供了AI摄影、人像模式、趣AR、HDR、水印、连拍、笑脸抓拍、声控拍照、延时摄影、熄屏快拍、定时拍照、大光圈录像等模式，具有较高的可玩性。

整体来看，华为nova7 SE拍照有着不错的表现，对于年轻用户群体来讲，这样的拍摄效果足以应对绝大部分常见的拍摄场景。

第三部分：性能及续航

华为nova7 SE搭载了麒麟820芯片，存储组合为8GB+128GB。

麒麟820芯片采用了旗舰级的7nm制程工艺，性能更高、功耗更低。CPU采用8核配置，分别为1个2.36GHz Cortex A76架构超大核、3个2.22 GHz Cortex A76大核、4个1.84 GHz Cortex A55小核，相比麒麟810处理器，麒麟820芯片多核跑分提升27%。

在GPU方面，麒麟820芯片采用了最新的ARM架构Mali-G57 GPU，1080P曼哈顿ES 3.1离屏测试得分相比麒麟810芯片提升38%，进一步提升了游戏娱乐体验。游戏玩家都知道，GPU的图像处理性能直接决定了手游的体验感，高性能GPU可以更快速完成复杂游戏场景的建模与色彩渲染等工作，画面刷新频率更快，不会出现拖影、卡顿等情况。

NPU方面，麒麟820芯片内建华为自研的NPU架构，其AI能力位居业界领先水平，根据ETH的AI跑分数据，麒麟820芯片AI Benchmark得分达到41.8万分，目前位居榜单第五名。

麒麟820的性能完全能够满足日常生活娱乐需要，IT之家也使用nova7 SE进行游戏体验，选择了《王者荣耀》和《和平精英》两款主流游戏，两款游戏均设置成手机能支持的最高画质。

在《王者荣耀》游戏中，nova7 SE全程稳定在60帧，基本没有帧率波动。

在《和平精英》中，由于游戏限制，nova7 SE的游戏帧率目前只开放到30帧，同时也基本没有帧率波动情况。

▲《和平精英》PerfDog数据

不吹不黑，这颗芯片的性能完全能带动更高帧率的模式，只可惜游戏不支持，希望后续能够开放高帧率吧。

另外，麒麟820芯片还融入了新一代GPU Turbo，让系统、CPU和GPU实现软硬件协同工作，提升整体运算效率，深度优化游戏体验，可轻松实现大型游戏的高帧率流畅运行。总体来看，华为nova7 SE搭载的麒麟820芯片基本可以较好应对游戏场景。

在续航方面，华为nova7 SE搭载4000mAh大容量电池，最高支持40W华为超级快充。IT之家实测从0%开始充电，半小时充电70%，一小时充电98%，全部充满一共70分钟。与官方宣称的30分钟充电70%的说法吻合。

另外，IT之家针对日常使用进行测试。测试前，将手机的系统亮度调节到50%，音量也为50%，Wi-Fi、蓝牙都开启，测试内容及结果如下：

Wi-Fi环境下看网页30分钟，耗电3%；

Wi-Fi环境下刷微博30分钟，耗电3%；

通话30分钟，耗电2%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电1%；

在线播放哔哩哔哩1080P视频30分钟，耗电5%；

玩《和平精英》30分钟，耗电9%；

使用微信30分钟，耗电4%；

Wi-Fi环境下刷IT之家App 30分钟，耗电3%。

整体来看，华为nova7 SE的续航表现很不错，重度使用一天没问题，轻度使用甚至可以两天一充。配合其40W的快充，其高续航让人很有安全感。

总结

作为深受年轻人喜爱的时尚科技品牌，nova系列一直是潮美科技设计理念的忠实践行者。nova7 SE作为华为nova旗下新一代潮流娱乐手机，在产品外观设计上大胆创新，并采用了全新的工艺技术，打造出这样一款让人眼前一亮的高颜值手机。

再加上麒麟820芯片强劲的性能，让这款手机很好地完成了对前辈的继承。不出意外的话，nova7 SE将给其他中端机市场的友商产品带来不小的压力。