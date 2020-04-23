苹果iPhone SE 2苏宁预约人数超55万：白色最受欢迎

IT之家4月23日消息 售价3299元起的苹果iPhone SE 2已上架并开启预约。目前，iPhone SE 2在苏宁的预约人数已经超过了55万。

苏宁预约数据显示，白色版iPhone SE 2人气最高，预约者中有半数预约了白色款，另有30%的预约者选择了黑色款，红色款则占20%。此外，128G的内存最受欢迎。

IT之家了解到，苹果iPhone SE 2搭载A13仿生处理器，采用4.7英寸1334 x 750 像素分辨率LCD Retina HD显示屏，配备Touch ID，内置64GB、128GB、256GB存储；配备1200万像素f/1.8光圈广角相机，支持IP67等级的防水防尘性能、无线充电功能、18W快速充电，Wi-Fi 6和千兆级LTE。

从苏宁给出的预约数据不难看出，iPhone SE 2在小屏用户、备用机用户中依旧有着吸引力。苏宁也对预约人群做了简单的人群画像，数据显示，在本次预约iPhone SE 2的用户中，大多数为iPhone早期产品的老用户；需求上，希望低价体验iOS生态；A13处理器的强劲性能则是吸引用户预约的主要原因。

同时，消费者还可以在开售后前往苏宁线下门店深度体验这款手机。据了解，iPhone SE在苏宁线下门店的预约数据同样火爆。据悉，在苏宁易购购买新版iPhone SE可享受以旧换新最高补贴1600元、分期至高享12期免息等多重优惠。