新报告：苹果 iPhone 11 最受欢迎，越来越多人能用三年旧 iPhone

IT之家4月22日消息 外媒9to5Mac报道，一项新的调查显示，越来越多的美国人使用旧iPhone时间都超过了三年或更长时间。研究机构CIRP数据显示，该百分比从2016年第一季度的12％稳定增长到今年的28％。

对于苹果公司而言，好消息是大多数iPhone用户仍然保持每1-2年升级一次，但自2016年以来每年换新机的用户比例逐年增加。

CIRP合伙人兼联合创始人Mike Levin表示：“我们清楚地看到iPhone用户现在如何将手机保留更长的时间。” “最近一个季度，有28％的购买者将旧手机保留了三年或更长时间，而四年前只有12％。”

“每年都有不少iPhone买家保持稳定的高百分比升级他们的手机。因此，对苹果而言，好消息是，消费者越来越多地购买最新、更昂贵的手机。但是，他们现在将这些手机也保留更长时间，远远超过了几年前的典型两年时间。这样可以减缓升级周期并减少饱和市场中的设备需求。”

CIRP表示，基本款的苹果 iPhone 11 手机是最受欢迎的购买型号。

CIRP合伙人和联合创始人Josh Lowitz表示：“iPhone 11是该产品系列中的主导机型。” “毫不奇怪，它取代了去年的iPhone XR，成为最受欢迎的智能手机。与一年前类似的顶级iPhone XS和XS Max相比，更昂贵的iPhone 11 Pro和11 Pro Max共同提高了份额。值得注意的是，最老、价格最低的iPhone 8和8 Plus的销量份额相对较小，有13%的份额。新iPhone SE 2发布以及iPhone 8和iPhone 8 Plus的退役将改变销售结构，并在下个季度进一步强调新发布的机型。”

据IT之家了解，对于所有高端智能手机品牌而言，越来越长的升级周期一直是个问题，越来越多的消费者感到，一年期限的手机型号之间差异有限，并不能证明合理的高昂价格。与iPhone XR一样，许多人还认为基本版iPhone 11以比iPhone 11 Pro机型更具吸引力，价格也更合理。