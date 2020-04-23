工信部闻库：网络适度超前建设，“宁可路等车，不能让车等路”

4月23日晚间消息 今天，国务院新闻办举行2020年第一季度工业通信业发展情况新闻发布会。

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，新闻发言人、信息通信发展司司长闻库出席发布会介绍相关情况并答记者问。

闻库在回答媒体提问时表示，从这次疫情中基础设施的表现来看，我国网络已经发生了翻天覆地的变化，从落后走向了领先。目前，中国已经建成了世界上规模最大的光纤宽带网络和4G网络，光纤用户占宽带用户比例超过了93%，4G用户也达到了80%。同时，网络原来是一个奢侈品，现在变成了大众的普通商品，信息通信产品的质量、服务水平不断提高，资费水平持续下降，网络早已飞入寻常百姓家。

闻库表示，“罗马不是一天建成的”，信息通信行业为此付出了长期而艰辛的努力，特别是党的十八大以来，我国加快了追赶世界先进的步伐，超前谋划布局，才形成了今天的良好的能够应对的局面。在他看来，取得今天的成果，可以概况为四个方面：

一是国家政策的支持。一直以来，我们充分发挥国家发展战略的导向作用，通过政策、规划、标准、设定目标，通过政策引导带动有效的投资等，营造良好的政策氛围。自2015年起，国家持续开展网络提速降费，大力推进以光纤和4G为代表的高速宽带建设，推动电信企业取消了手机国内长途漫游费，取消了流量的漫游费，大幅降低了国际长途资费，打造了一个物美价廉的网络服务。

第二是网络适度超前建设。通信技术有自身的演进规律，在推动网络发展的实践中，我国确立了一个原则，“宁可路等车，不能让车等路”的适度超前原则，提早实施“光进铜退”，出台光纤到户的国家强制性标准，要求小区开发商预先采用光纤到户的方式建设，实现了城市地区光纤宽带的全覆盖，光纤端口占比达到了91%，都具备了百兆以上的接入能力。开展“双G双提”，也就是固定移动都达到G比特的速率，发布了光网城市、千兆城市的建设目标，调动地方政府的积极性。5G和千兆网络的建设发展为疫情期间5G远程医疗、5G红外测温、线上办公、网上学习顺利实施提供了保障。

第三是考虑到边远地区宽带网络短板，实现了电信普遍服务。在我国通信业大踏步发展的同时，由于电信运营是一个市场化的运营，偏远的农村建设成本是收不回来的，收益比较低，可以说是一个市场失灵的地区。截止到2014年底，当时中国还有5万个行政村根本没有通宽带，15万个行政村接入能力不到4兆，城乡的数字鸿沟明显。为此，我们从2015年开始，先后组织6批电信普遍服务试点，采用中央资金引导、地方协调支持、企业为主推进的总体思路，地域上由易到难，先从行政村，再到人口多的一些人口聚居区，先内地再到边疆和海岛，目前行政村的光纤和4G的覆盖率均超过了98%，在我国最年轻的城市海南三沙市已经实现了全部有人岛礁4G网络的覆盖，其中在永兴岛永暑岛还有5G信号。

第四是推动共建共享。鼓励电信企业竞争的同时，推动中国电信、中国移动、中国联通组建了中国铁塔公司，整合了三家基础电信企业的铁塔资源，促进了全行业的降本增效，支撑了我国移动网络的快速规模部署。截止到2019年底，新建的铁塔共享率从铁塔公司成立以前的14%，到现在的80%，有效促进了行业竞争格局的更加均衡，让广大电信用户充分享受到市场竞争带来的红利。

下一步，工信部将按照国家的部署加快5G、千兆光纤网络、数据中心等新型基础设施的建设，特别是以5G独立组网为目标，加快推进主要城市的覆盖，并向有条件的重点县镇逐步延伸。通过这些工作，我们持续完善我国的网络水平，为进一步促进高质量发展提供动力。