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微软 Outlook 向 Chrome 用户推荐下载 Edge 新版本

2020/4/23 23:31:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月23日消息 早在2018年12月，微软就宣布计划基于Chromium开源项目开发新Edge浏览器。今年早些时候，微软宣布了新Edge浏览器全面上市，有效取代旧版Edge浏览器。现在微软仍在极力督促用户切换并使用Chromium 版 Edge 浏览器。

在Google Chrome浏览器上打开Outlook.com时，微软会显示一条广告，告诉用户下载新的Chromium 版 Edge浏览器。该广告显示在Outlook网页顶部，并且还提供了Edge下载链接。根据该广告，Outlook.com和新的Edge浏览器可以更好地协同工作。

这绝对不是微软第一次做这样的广告。微软最近在Windows 10“开始”菜单上放置了一个广告，建议Firefox用户切换到Edge新版本。

IT之家此前报道，在类似的事件中，Google曾向Edge用户发出警告，称为了安全地使用Chrome扩展程序，用户应切换到Chrome浏览器。然而，谷歌几天后删除了横幅。在辩护中，谷歌称Edge用户之所以显示横幅提醒，是因为新的Microsoft Edge不支持Google安全浏览功能，该功能从本质上保护用户免受恶意扩展侵害。

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关键词：OutlookChromeEdge

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