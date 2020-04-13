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微软确认：新Edge浏览器明年将不再支持Win7系统

2020/4/13 18:07:44来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家4月13日消息 据taskboot报道，微软确认，新Edge浏览器将在明年停止Win7系统支持。出于安全考虑，微软建议也建议Win7用户尽快升级至Win10。

最新版本的Microsoft Edge将继续支持Windows 7和Windows Server 2008 R2直到2021年7月15日。也就是说，Win7用户还有一年零三个月的时间能用到最新的Edge浏览器。不过这并不代表届时无法使用该浏览器，只是没有后续的更新、安全更新等。

但这不完全是微软的锅，今年初微软宣布Win7停止服务的消息时，谷歌也宣布Chromium将在2021年7月15日停止对Win7系统的支持，而新Edge浏览器正是采用Chromium内核。

IT之家获悉，今年1月，基于Chromium内核的Edge浏览器正式发布，支持Win7/8.1、macOS、iOS、Android等多个平台。

第三方统计数据显示，新Edge的用户份额已超过Firefox，并在短短两个多月内达到全球第二。由于Chrome的全能扩展，同步账号也更加方便，因此广受好评。

NetMarketShare曾在2020年3月发布过一份关于“最受欢迎的操作系统和浏览器”的报告。报告称，许多人认为Microsofts Edge是Internet Explorer的继承者，它已经成为世界上第二流行的浏览器。

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关键词：微软EDGE浏览器Win7

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