Ubuntu 优麒麟 20.04 LTS 版本正式发布

IT之家4月24日消息 优麒麟开源操作系统今日宣布，优麒麟（UbuntuKylin）开源操作系统 20.04 LTS 版本（代号FocalFossa）正式发布。优麒麟 20.04 是继 14.04、16.04、18.04 之后的第四个长期支持（LTS）版本，提供 5 年的技术支持。

IT之家了解到，全球同步发布的还有 Ubuntu 20.04、Lubuntu 20.04、Xubuntu 20.04、Ubuntu Mate 20.04 等开源发行版。

此次发布的优麒麟 20.04 LTS 版本默认搭载最新 Linux 5.4 内核和全新 UKUI3.0 桌面环境预览版，同时支持 x86 和 ARM64 体系结构，进一步优化提升 4K 高清屏显示效果和应用组件稳定性。新增麒麟云账户功能，统一麒麟各平台身份认证，并提供用户常用配置云端同步功能。修复了任务栏无法预览最小化应用、文件管理器内存泄漏等 539 个已知问题。

以下为优麒麟开源操作系统官方介绍：

化线为块：采用块状底色分隔视觉区域，去除多余的分割线。

▲图源：优麒麟开源操作系统

全新图标：采用微渐变扁平风格，增强可读性。

深色主题

开始菜单：全新布局，窗口全屏随心所欲；精心分类，智能搜索一键可达。

任务栏：全新预览图和侧边栏登场。

文档管理器：搜索与地址栏合二为一，高级搜索、签页栏、状态栏焕新。



控制面板：全新设计布局，更多实用功能设置。



夜间模式：夜晚自动调低屏幕亮度和色温，缓解眼部疲劳。

一些重要更新：