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Ubuntu 优麒麟 20.04 LTS 版本正式发布

2020/4/24 6:44:30来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月24日消息 优麒麟开源操作系统今日宣布，优麒麟（UbuntuKylin）开源操作系统 20.04 LTS 版本（代号FocalFossa）正式发布。优麒麟 20.04 是继 14.04、16.04、18.04 之后的第四个长期支持（LTS）版本，提供 5 年的技术支持。

IT之家了解到，全球同步发布的还有 Ubuntu 20.04、Lubuntu 20.04、Xubuntu 20.04、Ubuntu Mate 20.04 等开源发行版。

此次发布的优麒麟 20.04 LTS 版本默认搭载最新 Linux 5.4 内核和全新 UKUI3.0 桌面环境预览版，同时支持 x86 和 ARM64 体系结构，进一步优化提升 4K 高清屏显示效果和应用组件稳定性。新增麒麟云账户功能，统一麒麟各平台身份认证，并提供用户常用配置云端同步功能。修复了任务栏无法预览最小化应用、文件管理器内存泄漏等 539 个已知问题。

以下为优麒麟开源操作系统官方介绍：

化线为块：采用块状底色分隔视觉区域，去除多余的分割线。

▲图源：优麒麟开源操作系统

全新图标：采用微渐变扁平风格，增强可读性。

深色主题

开始菜单：全新布局，窗口全屏随心所欲；精心分类，智能搜索一键可达。

任务栏：全新预览图和侧边栏登场。

文档管理器：搜索与地址栏合二为一，高级搜索、签页栏、状态栏焕新。

控制面板：全新设计布局，更多实用功能设置。

夜间模式：夜晚自动调低屏幕亮度和色温，缓解眼部疲劳。

一些重要更新：

  • 在 XFS 文件系统上更快地进行大型目录修改；

  • exFAT 文件系统驱动程序的升级；

  • 合并 VirtIO-FS 以改善 VM 文件夹共享；

  • AMD 锐龙 3000 温度报告支持；

  • RTL8125 网络设备支持；

  • 引入 Intel TigerLake 支持；

  • 在 Nouveau 开源显卡驱动下改善显示颜色管理；

  • RK3288 VP8 解码支持；

  • ASpeed AST2600（服务器管理处理器）支持；

  • Intel Ice Lake Thunderbolt 支持；

  • Sound Open Firmware 改进。

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关键词：优麒麟

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