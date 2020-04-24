注意！这串信德语文字会使苹果iPhone死机

IT之家4月24日消息 每隔一段时间，iOS中就会出现一种奇怪的bug，那就是某一串文字会导致iPhone或iPad死机。本周，又有一则这样的文字串被发现，而苹果公司的修复措施还未公开。

这一串文字（我们不在此展示），其中包括意大利国旗的emoji和信德语（Sindhi）中的字符。当iPhone、iPad、Mac或Apple Watch收到这个文本字符串的通知时，设备会死机，有时甚至完全停止响应触摸输入。EverythingApplePro的视频显示，不需要其中的意大利国旗emoji，仅保留里面的信德语字符也能让设备崩溃死机。

关于这个文本字符串的详细来源，目前还不清楚，最初的来源似乎是一个Telegram小组。不过现在它在Twitter和其他社交媒体平台上已经开始病毒式传播了，所以值得警惕。它可以通过理论上的任何应用程序传播，包括Twitter、Messages等等。

这几年来，这类BUG在不同时期都有出现。比如说，早在2015年，"有效电量 "的短信字符串就曾爆出过，当你向另一个iPhone用户发送该字符串时，会导致他们的Messages应用甚至是整个iOS系统崩溃。

包括今天的这些文本字符串BUG最重要的是，它几乎完全不在终端用户的控制范围内。这意味着，有人可以通过短信发给你这些字符串，并立即让你的iPhone、iPad、Mac或Apple Watch崩溃。

在最新的iOS 13.4.5测试版中，这个问题似乎已经得到了修复，但该更新还没有对所有人开放。一般情况下，苹果公司会很快推出针对这些问题的修复方案。

IT之家了解到，在苹果发布软件更新来解决这个问题之前，一个临时的解决办法是禁用设备上的通知。而如果你真的收到了带有该文本字符串的消息并且手机死机，硬重启设备是唯一的办法。