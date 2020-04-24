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FCC向Wi-Fi开放6GHz频段，Wi-Fi 6E将实现下一代无线体验

2020/4/24 8:01:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月24日消息 联邦通信委员会今天投票决定开放6GHz频段的频谱供未经许可的使用，这意味着路由器现在可以使用更多开放的无线电波，来广播Wi-Fi信号。下一代WiFi 6E将利用6GHz频段的优势，提供无缝的无线连接体验。

“为了适应Wi-Fi需求的增长，FCC旨在通过我们最大胆的举措来增加Wi-Fi频谱的供应量：将整个6GHz频段的频谱提供无许可使用，”FCC宣布，“为了适应Wi-Fi需求的增长，FCC正在努力增加Wi-Fi频谱的供应量。通过这样做，我们将有效地将Wi-Fi可用频谱的数量几乎增加5倍。”

路由器和其他设备将可以获得更多的开放电波来广播WiFi信号。这意味着当新频谱在今年晚些时候推出时，下一代设备将拥有更可靠的连接，并减少来自其他设备的干扰。

IT之家了解到，6GHz频段的推出是自1989年WiFi出现以来最大的一次扩展。到2020年底，设备将与新频谱兼容。在使用时，它将被标上 "WiFi 6E "的名称。WiFi目前在两个频段上工作：2.4GHz和5GHz。2.4GHz传输距离更远，5GHz传输数据的速度更快，而6GHz将使可用的电波数量增加四倍。

FCC的决定不仅让消费者受益，还可以促进美国经济发展，有报告显示，到2025年，更广泛的WiFi信号可以为美国经济带来超过1.8亿美元的收入。

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关键词：WiFi

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