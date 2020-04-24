【IT之家开箱】华为智慧屏X65图赏：简洁大气，精致纤薄

4月8日，华为旗下最贵终端产品华为智慧屏X65正式发布，其高达24999元的售价让很多人印象深刻。而目前，这款华为智慧屏X65已经抵达IT之家评测室，小编这里先为大家送上一波开箱图赏。

当华为智慧屏X65被送进IT之家编辑部时，小编就被它的大块头吸引了。毕竟是65英寸的屏幕，包装箱很大，也比较重，需要两个人才能抬动。

开箱废了一点力，包装大家后，就可以看到智慧屏X65被白色泡沫固定在包装箱内。包装中除了智慧屏本机，还附送了一些配件，包括一个外界的X PORT扩展坞、电源线、X PORT专用数据线、底座、电视背板、遥控器等等。

我们主要来看华为智慧屏X65。正如前面所说，它拥有一块65英寸的巨屏，实际规格不含底座为1445.68mm×823.22mm×24.9mm，重量为26kg。

华为智慧屏X65的正面搭载了65英寸LG OLED深度定制屏幕，息屏状态下，屏幕是完全的黑色，亮屏时，边框很窄，也就是华为所说的全面屏设计。用这个屏幕看电视，确实很有视觉冲击力。

屏幕边缘直接衔接铝合金背板。智慧屏X65的金属背板是一体冲压成型的，从背部直接延伸到屏幕四边，有点像过去的一体化金属机身的智能手机。边框不卷边削平设计，能够全面包裹整块屏幕，实现四面无边的极致屏占比效果。

智慧屏X65的一大特点是纤薄，其屏幕面板部分的厚度大约只有一直2B铅笔那么薄，加上后背主机身的部分，也只有24.9mm，这对于电视来说已经是非常薄的了。

电视后背主机身部分也是铝合金的外科，两侧有大面积的扬声器开孔，中间是华为Logo和接线槽，从设计上看也是比较简洁的风格。

智慧屏X65的机身顶部有一枚升降式的摄像头模块，只是这个模块比以往更宽，其中包含了一枚2400万像素的超广角摄像头，还有6麦克风阵列、条带指示灯、光线传感器以及双NPU芯片。

底座方面，这次智慧屏X65采用的是贴合式底座设计，让整个机身看起来更加沉稳，而底座的表面是镜面设计，这种设计让电视在沉稳的同时多了一分前卫感。

总体来说，华为智慧屏X65的外观设计简洁大气，相比以往更加精致纤薄，符合其高端产品的定位。

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