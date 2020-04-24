【IT之家评测室】智慧屏X65体验：全方位升级的华为最贵终端

4月8日，华为发布了旗下最贵终端产品、余承东所说的终极“大招”——华为智慧屏X65，24999元的售价令很多人咋舌。

2019年，华为已经发布了华为智慧屏V系列，获得了消费者和专业评测机构的普遍认可，而这次华为智慧屏 X65更是在各方面都提升一个档次，当然也包括价格，那么这款产品究竟是面向怎样的人群，是否值得你购买呢？

IT之家目前已经拿到了全新的智慧屏X65，在经过一段时间的体验感受后，现在通过这篇评测来为大家解答疑惑。

一、外观设计：简洁大气，高端沉稳

华为智慧屏 X65的屏幕尺寸为65英寸，可想而知这是个大块头，实际规格不含底座为1445.68mm×823.22mm×24.9mm，重量为26kg。

第一眼看到华为智慧屏X65，小编心里的感受是：大气、好看。华为智慧屏X65息屏状态下，全黑的OLED屏幕更显的高级。而亮屏时，画面尽显，极窄的边框几乎可以忽略不见，这种全面屏的设计让我们在看电视时能感受到很强的视觉冲击力。

铝合金阳极一体化冲压成型边框后壳，加上不卷边削平设计的边框，能够更全面的包裹整块屏幕，实现四面无边的极致屏占比效果，带来了更加震撼的沉浸观感，也让机身厚度尤为纤薄。

和上一代一样，智慧屏X65的延续了机身顶部升降式的摄像头模块——smartbar的设计。它采用两级升降设计，载有一枚2400万像素的超广角摄像头，还有6麦克风阵列、条带指示灯、光线传感器以及双NPU芯片。

智慧屏X65背面凸起的机身为金属材质，两侧分布着两排大面积的扬声器开孔，中间是华为Logo和接线槽。

这个接线槽主要提供了电源接口、X PORT 专用数据接口以及DTMB，其他的端口华为智慧屏X65均以外接扩展坞的形式提供。

使用时，用X PORT线材将智慧屏和随机附赠的扩展坞连接，而扩展坞上除了X PORT端口外，还包含3个HDMI 2.0接口、一个S/PDIF光纤音频输出接口、一个HDMI-ARC接口（复用 HDMI 1 接口）、一个千兆以太网口、两个USB 3.0接口.

另外，华为智慧屏X65的一大特点是采用了底座贴合的设计，底座面积够大，使得智慧屏放在桌上时也有一种稳重感。

总体来说，华为智慧屏X65的整机颜值相较于上一代大幅提升，纤薄、简洁凝练的设计语言让X65有一种高端大气的美感，做工方面也比较牢固扎实，整体属于上乘之作。

二、影音表现

1、屏幕素质超出预期

买大屏就是买屏幕，这句话还是有一定道理的，毕竟大屏屏幕素质的好坏直接影响使用体验。

而华为智慧屏X65这一次的重要看点之一恰恰也就在屏幕。

华为智慧屏X65采用了一块4K OLED材质的屏幕，支持98% DCI-P3色域，刷新率则达到了120Hz。

此外，在华为鸿鹄芯片的加持下，智慧屏X65还支持AI画质引擎，可以让X65的显示画质进一步提升。具体来说，在AI画质引擎的助力下，X65支持HDR高动态范围显示，MEMC动态画面补偿、CAA防烧屏技术、SR超分算法、CGM色彩精准管理等一系列画质增强技术。

特别是DTM动态色调映射和LDCI局部对比度增强技术，可以逐帧提取画面亮度和数据量信息，将每帧画面分割成10万多个单元格，然后对每个单元进行独立的对比度优化。

那么华为智慧屏X65的实际屏幕表现如何呢？IT之家也进行了测试。

首先看一下亮度表现。我们知道，OLED屏幕在控光方面有优势的同时，也可能存在亮度上限不够的问题。IT之家实测，华为智慧屏X65在纯白色全屏显示时，亮度最高为170 nit，75%显示纯白亮度为262 nit，50%显示纯白色亮度为345 nit，25%显示纯白色亮度为416 nit。

上述测试都是在电视系统亮度调节为100%的情况下测试的，并且测试的都是显示纯白色静态图片时的亮度，实际上在播放视频内容时，华为智慧屏X65的亮度明显更高，在正常观看的时候并不会觉得电视屏幕亮度不够，相反你会觉得很明亮。

之所以有这样的效果，一个重要原因是华为在智慧屏X65的屏幕中采用了独特的像素排列，将原来的RGBG像素中的一个绿色像素替换成了白色的子像素，构成了RGBW的像素阵列，通过引入白色子像素，提高了屏幕的亮度。

在色彩纯度方面，IT之家用华为智慧屏X65显示其他纯色，整体效果也是比较平整的，没有发现局部色偏的情况。

在灰阶显示方面，IT之家用256阶灰度图片在华为智慧屏X65上观看，首先白色的部分很正，其次，色彩从黑色到白色的灰阶过渡非常细腻自然，这说明你在看电视的时候，遇到暗色调的画面，不会出现突兀的色块。

控光方面，经过IT之家的测试，华为智慧屏X65的表现也是可圈可点，没有发现屏幕有光晕、漏光等现象，这要得益于OLED屏幕在控光方面的天然优势。

接下来是可视角度，IT之家用智慧屏X65打开测试图片，从正前方看和从斜边对角的方向看，可以发现X65还原的图片色彩都没有出现肉眼可见漂移。这意味着智慧屏X65的屏幕从各个方向看都能拥有始终如一的观赏效果。

由于是4K分辨率，智慧屏X65的屏幕显示细腻程度自然也不用担心，IT之家用静态图片进行测试，大家可以看到下面这张图片中，人物手掌周围的粉尘都能得到清晰细腻的展现。

从下面这张图中，我们不难发现智慧屏X65屏幕的色彩表现力很好，不同色调的渐变效果都能清晰细腻地表达出来，观感非常好。

HDR显示方面，大家可以看下面这张照片，高光处的蔚蓝天空，远处背光的山峦细节都没有丢失，树木背光处光线也很足。当然，由于OLED黑色不发光的特性，树木的黑色阴影显得非常黑，对比度看起来比原本的图片更高。

IT之家还用华为智慧屏X65播放了一段4K的演示片，并用相机实拍了播放的效果：

实测华为智慧屏X65在播放这段4K视频时，色彩艳丽，细节清晰，在一些高对比的场景下能展现出出色的HDR动态范围观感，整个观看效果可以说是很具有冲击力的。

IT之家也用华为智慧屏X65播放了一段4K蓝光原片电影《复仇者联盟4：终局》，在开场的一个画面中，钢铁侠和星云在飞船上玩桌游，这里有一个钢铁侠手部的特写，智慧屏X65将其手指的纹路、甚至指甲缝里的灰尘都作了清晰的展示，这甚至是小编在电影院都没有看清楚的细节，看到这里，小编觉得相当惊艳。

此外，作为OLED屏幕的特性，像素自发光能够更真实的还原影片原有色彩，不会因为底板亮度让视频画面显的发白，从下图能够明显的看出，智慧屏X65的呈像效果十分优秀。

总体来说，华为智慧屏X65的这块屏幕是超出小编预期的，总之一句话，花了2万多元买了它，至少这块屏幕不会让你觉得失望。

2、音效表现：对于大屏来说已是上乘表现

华为智慧屏X65的背面有大面积的扬声器开孔，这是因为华为在它的背面装上了14个扬声器，构成了14喇叭5.1声道全屏声场。这些扬声器包括6个采用了碳纤维平板振膜双驱动的全频单元、6个采用天然蚕丝振膜的高频单元，以及2个双骨架设计超薄重低音单元。

拥有14个扬声器阵列，智慧屏X65的声学表现应该会不错吧？IT之家首先用一段华为官方的立体声测试素材，大家可以看下面的视频：

总体来说，华为智慧屏X65的声学音效对于电视来说已经是非常好的了，对于正常看电视、看电影来说，是完全满足需求的。不过，如果你对声音的追求更高，想要达到类似家庭影院的那种效果，那还是要准备两个好一些的音箱。

例如华为Sound X就是一个不错的选择，用华为Sound X与智慧屏组合，能够实现不错的家庭影院的效果。IT之家用两台Sound X组建立体声，连接智慧屏X65，同样播放上面的内容，可以听出声音效果很震撼，立体感也更明显。

三、使用体验

1、智慧交互：手势交互是亮点

华为智慧屏X65的系统在界面设计上简洁大气，主要的功能图标都集中在底栏，而上方是大幅海报画面，这种设计显得高端时尚。

智慧屏X65随机配备的遥控器为金属材质，拿在手中有点重量感，做工扎实。遥控器的按键很少，顶部有触控区域，下方包括后退键、语音键、菜单键、视频应用快捷键、电源键以及音量调节键。

其中，长按遥控器的菜单键可以呼出全局快捷菜单栏，在这里可以快捷设置网络连接、输入源、搜索等等。

而长按遥控器的视频应用按键，则可以进入多任务界面，方便用户在不同应用之间切换。总之，使用遥控器控制智慧屏，习惯了还是会比较顺手的。如果你觉得效率比较低，也可以直接通过语音助手“小艺小艺”来进行操作，这也是目前智能电视的标配了。

而华为智慧屏X65在这两种交互方式的基础上，还增加了手势交互的功能，为智慧屏的智能交互又打开一个维度。

手势交互功能用到的是智慧屏顶部的升降摄像头和传感器模块，目前主要有四种交互方式：举起手掌为开始和暂停、将食指放在嘴唇上为静音、拇指和食指捏合然后上下拖动为调节音量，拇指和食指捏合然后左右拖动为调节视频进度条。

当你抬起手做手势时，智慧屏X65的摄像头模块就会立刻识别，然后在屏幕顶部出现手势图标。实测识别的速度很快，准确度也很高，功能实用性很强。

不过呢，有时候你无意识抬一下手，可能也会被智慧屏识别，而弹出屏幕顶部的图标。当然，这不影响正常使用，因为识别时需要图标的圆圈进度条拉满才可以进行控制，就是有时候经常弹出这个图标，看电视的时候回觉得有些“出戏”。如果觉得麻烦，也可以在设置里关掉手势识别的功能。

总体来说，手势识别在智慧屏X65上是一个值得使用的功能，例如当你在看电视的时候有电话打进来，这时候你就不需要找遥控器，也不需要唤醒语音助手，只需要做一个“嘘”的手势，智慧屏就可以自动静音。

2、特色功能：AI慧眼应用场景广阔

因为2400万像素超广角AI慧眼功能的加入，华为智慧屏X65能够实现普通智能电视无法实现的诸多功能。这里，IT之家用两个实例为大家做一下体验。

首先是AI健身功能。打开智慧屏X65系统自带的AI健身应用，就可以根据指引一步一步完成各种健身动作。

由于是超广角镜头，智慧屏X65 AI慧眼的取景范围很广，一个普通卧室的空间基本都可以取到。不过在健身时，因为屏幕的另一半是动画指引，所以只会拍摄一半的空间，当你在卧室里小范围走动时，取景画面也会跟着你，让你始终在取景画面之内，这一点很神奇。

跟着指引动画做健身的动作，AI慧眼的识别准确度也是比较高的，每完成一个动作，系统都会及时给出评价反馈，无疑增加了居家健身的趣味性。

另外，AI健身功能中，健身课程的资源也是比较丰富的，有针对不同性别和年龄段用户的健身课程，完全满足大家日常居家健身的需要。

还有一个功能是WeLink多方视频通话会，同样也是需要在系统主界面打开WeLink会议应用。智慧屏X65上，你可以加入会议，发起会议，或者直接和联系人开小会。会议使用的是华为会议平台，所以在开会前，需要确认对方的手机App上下载注册了《华为会议》App，当然，如果对方使用的也是智慧屏那最好了。

可以看到，进行会议时，华为智慧屏X65的取景范围很广，很适合集体会议时使用，同时画质也很清楚。

小编在和一位同事“开小会”时，整个过程比较流畅，声音也很清晰，特别是在这么大的屏幕面前，不用盯着手机屏幕，感觉眼睛会放松很多。

总体来说，AI慧眼功能大大拓宽了智慧屏X65的应用场景，也增加了人与电视的交互维度，小编是比较看好在电视上加入了摄像头这件事的，如果能够有更多第三方应用加入，就可以进一步丰富电视的想象空间。当然，前提是必须在个人隐私保护方面做到万无一失。

对于智慧屏X65来说，还有一个比较实用的功能，就是多屏互动，这集中体现在手机和智慧屏的互动上。

在测试时，小编使用华为P40与智慧屏进行互动。当P40的NFC功能开启后，将手机背面和遥控器音量键下方的NFC识别区域一碰，就可以直接将手机的屏幕投影到智慧屏上，充满科幻感，也很方便。

投屏之后，操控手机，智慧屏的画面也会立即响应，并且几乎感受不到延迟。播放视屏进入全屏后，智慧屏的画面也会进入全屏模式。

在手机的《智慧屏》App中，你还可以设置将手机变成智慧屏的遥控器，虚拟按键布局和实体遥控器是一样的，使用时和用实体遥控器也没有什么差别。

此外，你还可以直接在手机上对智慧屏的图像模式、音效模式、输入源等进行快速调节，非常方便。

四、总结：虽然贵，但也物有所值

作为华为智慧屏系列的最高端产品，智慧屏X65在各方面都有质的飞跃。在这段时间的使用体验过程中，IT之家对其印象最深刻的是其超出预期的屏幕素质，由此带来的令人惊艳的观看体验。智慧屏在串联起更多智能家居场景之前，最基础的功能还是依托于画质得以体现，那么拥有一块绝佳的屏幕就是它最强的竞争力。

给小编印象第二深刻的是拥有2400万像素摄像头和麦克风、传感器阵列的AI慧眼，正是这个AI慧眼，成为让这台大屏升级为智慧屏的关键，它可以大大拓展智慧屏在应用场景方面的想象空间，AI健身、视频会议、视频通话、手势交互等等只是基础，未来我们还能期待更多智慧化的应用。

另外，智慧屏X65还有简洁好用的系统，强大的视频解码性能、还有多屏互动等智慧功能加持，考虑到产品的综合表现，小编觉得智慧屏X65还是无愧于它的售价的。

当然，24999元的售价本身也就将智慧屏X65的用户人群瞄得很精准，就是针对那些预算充足，希望获得更好的家庭影音体验的消费者，亦或是企业、团队等B端人群，毕竟智慧屏的各种智慧功能让它在办公场景中也可以得到很好的应用。



