B站推首档说唱节目，之后将上线说唱分区

4月24日午间消息，哔哩哔哩（以下简称B站）官方微博宣布，开启首档说唱音乐节目《说唱新世代》招募，其说唱内容频道也同步上线。

3月中旬起，网络中有零星消息，传言B站将推出一档说唱节目，定位为“首档SS级养成类说唱音乐节目”，网传赛制包括：第一阶段选校区代表，第二阶段小组突围，第三阶段导师监制，第四阶段决选争霸，主打高校说唱。

今日官宣消息显示，节目定位与早先消息相同，面向18至25周岁热爱说唱的年轻人进行招募。与此同时，B站上线说唱区，专门集纳说唱类视频内容。

2017年，爱奇艺推出《中国有嘻哈》，将说唱文化带进大众视野。此后爱奇艺又连续推出《中国新说唱》综艺节目。而在当下，除B站外，据说快手也盯上说唱文化，将推出《快手有说唱》。

就B站而言，目前正谋求更大范围破圈发展。举办说唱类节目，有助于改变外界早先形成的B站都是“二次元”的印象。新浪科技了解到，之后B站就说唱内容还会有更多动作，如上线说唱内容分区。

在去年一次采访中，陈睿表示，未来三年，中国的内容型平台的水位在100亿美金左右，过不了水位的公司将在行业中被淘汰。不久前，B站市值跳过100亿美元门槛，达成目标，但随后股价动荡，市值又跌回百亿之内。

如要站百亿市值稳脚，谋求更广泛的用户群体，更强的用户粘性，都是B站要发力的方向。关于B站“破圈”，已经有过许多讨论，而如何快速破圈，成为B站正面临的考验。