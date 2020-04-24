微软判定：Word 编辑英文句号后“两个空格”为拼写异常

IT之家4月24日消息 微软解决了这一场激烈的空格辩论，认为英文句子标点后只留“一个空格”是正确的规范。微软已开始更新Office Word，将把英文句子标点后保留“两个空格”的情况突出显示为错误，并提供对拼写检查更正。外媒The Verge表示，微软最近开始使用Word桌面版本测试此项更改，并通过Word编辑器功能提供了建议。

如果你仍然认为在英文句子标点后需要按下两个空格，则可以忽略该建议。微软Word中的“编辑器”功能允许用户一次性忽略建议，更改为一个空格或关闭写作风格的建议。IT之家获悉，微软最近一直在测试功能更改，它将很快使用Word桌面版推广到每个用户。绝大多数用户对这一变化的反馈是积极的。

“作为大间距辩论的症结所在，我们知道这是一种风格选择，可能并不是所有作家都偏爱的，这就是为什么我们继续与用户进行测试，并使这些建议易于被接受、忽略或抛弃的原因。”微软项目管理合作伙伴总监Kirk Gregersen在声明中表示。

打字机的时期助长了围绕一两个空格的许多争论。打字机使用等宽字体为每个字符分配相同数量的水平间距。像“i”这样的窄字符与“m,”具有相同的空间，因此“.”(句号)之后拥有多余空间，需要使句子结束得更加明显。微软Word和许多其他类似的应用程序使字体成比例显示，因此不再需要两个空格来修饰。