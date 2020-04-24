内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10软件应用推荐

微软判定：Word 编辑英文句号后“两个空格”为拼写异常

2020/4/24 23:46:43来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月24日消息 微软解决了这一场激烈的空格辩论，认为英文句子标点后只留“一个空格”是正确的规范。微软已开始更新Office Word，将把英文句子标点后保留“两个空格”的情况突出显示为错误，并提供对拼写检查更正。外媒The Verge表示，微软最近开始使用Word桌面版本测试此项更改，并通过Word编辑器功能提供了建议。

如果你仍然认为在英文句子标点后需要按下两个空格，则可以忽略该建议。微软Word中的“编辑器”功能允许用户一次性忽略建议，更改为一个空格或关闭写作风格的建议。IT之家获悉，微软最近一直在测试功能更改，它将很快使用Word桌面版推广到每个用户。绝大多数用户对这一变化的反馈是积极的。

“作为大间距辩论的症结所在，我们知道这是一种风格选择，可能并不是所有作家都偏爱的，这就是为什么我们继续与用户进行测试，并使这些建议易于被接受、忽略或抛弃的原因。”微软项目管理合作伙伴总监Kirk Gregersen在声明中表示。

打字机的时期助长了围绕一两个空格的许多争论。打字机使用等宽字体为每个字符分配相同数量的水平间距。像“i”这样的窄字符与“m,”具有相同的空间，因此“.”(句号)之后拥有多余空间，需要使句子结束得更加明显。微软Word和许多其他类似的应用程序使字体成比例显示，因此不再需要两个空格来修饰。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Word微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    