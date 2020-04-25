白色版三星Galaxy S20曝光

IT之家4月25日消息 三星Galaxy S20目前在国内提供遐想灰、浮氧蓝和柔雾粉三种颜色，而美国运营商Verizon即将上架一款“云白”的版本。

曝料大神@evleaks 曝光了这款“云白”版三星Galaxy S20的渲染图，尽管此前有消息称该机会在欧洲地区首次亮相，但该颜色版本目前尚未在任何市场上市。

IT之家了解到，这款机型将在美国独家登陆Verizon Wireless运营商，好在手机上没有Verizon的品牌Logo。