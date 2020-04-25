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华为HiCharger直流快充模块发布：最大功率30kW

2020/4/25 9:45:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月25日消息 昨日，华为以线上发布会形式面向全网发布了HUAWEI HiCharger直流快充模块。秉承“可靠高效、智能低噪”的设计理念，HUAWEI HiCharger直流快充模块将有效解决充电基础设施行业痛点问题，助力行业良性快速发展。此次面向全球共发布两个版本，国内版本为30kW，海外版本为20kW。

▲HUAWEI HiCharger国内版（30kW）

结合充电桩的特定应用场景，HUAWEI HiCharger直流快充模块采用全灌胶、全隔离的防护技术，解决了风冷充电模块易受环境影响失效的问题。通过积尘高湿测试、加速高盐雾测试以及在海南、西双版纳、敦煌、拉萨等外场长期可靠性测试，验证了模块在恶劣场景的长期可靠性，大幅降低运营商的运维费用。

作为对上一代充电模块的全新迭代，海外版20kW直流快充模块最高效率可达96.55%，国内版30kW最高效率可达96.4%，通过高效专利拓扑、高效控制算法及低损耗器件的应用降低损耗，流畅的风道设计、精准的风扇调速，减少了散热带来的额外损耗，达到了模块最优效率。

HUAWEI HiCharger直流快充模块国内版30kW与国网20kW同尺寸，支持充电桩同尺寸扩容；300-1000V全段恒功率输出，满足未来车辆高压快充演进趋势。

在智能运维上，新一代的HUAWEI HiCharger直流快充模块也给客户带来了全新的价值特性。通过内部传感器采集的温度数据再结合人工智能算法，HUAWEI HiCharger可以识别充电桩的防尘网堵塞以及模块风扇的堵转状态，远程提醒运营商实施精准、可预测性维护，免去了频繁的上站检查。

为解决噪声问题，HUAWEI HiCharger直流快充模块提供静音模式，供噪声敏感环境应用选择。同时通过模块内的传感器温度监测，根据环境温度的变化，精准调节风扇转速。环境温度降低时，风扇转速下降，降低噪声，做到低温低噪。

华为早在2016年就涉足了汽车充电模块，随着几年的发展以及技术积累，单个模块的功率提升至30kW，充电效率相比上一代产品提升了一倍。IT之家了解到，前不久，华为还发布了HiCar，也就是华为智慧车载解决方案。

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关键词：HiCharger华为

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