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首批下单预订者已收到苹果iPhone SE 2交货

2020/4/25 11:00:12来源：网易科技作者：天门山责编：远洋评论：

苹果已经发布的第二代iPhone SE（iPhone SE 2）于4月17日接受全球预订，首批预订者现在已经开始收到这款新产品的交货。此外，苹果区域性授权经销商和全球40多个国家及地区的相关移动运营商也开始出售这款产品。

第一代iPhone SE显示屏尺寸为4英寸，但由于市场销售表现不佳，苹果于2018年停止了该产品的生产。本月，苹果推出了第二代iPhone SE，配置的是4.7英寸显示屏，它看起来像是一款iPhone 8，但内部配置有很大不同，其配置类似于iPhone 11。

第二代iPhone SE搭载A13 Bionic芯片，配置3GB RAM。该产品起步价为399美元，颜色分为白色、黑色和红色三款，并有64 GB、128 GB、256GB三种存储容量供选择。

当地时间周四，苹果为所有iPhone SE用户以及其它iPhone版本用户发布了iOS 13.4.1升级版，解决了搭载iOS 13.4设备与搭载苹果老版本移动操作系统设备之间不能使用视频通话软件FaceTime进行通话的问题。

当地时间周四（4月24日）有消费者已经证实，他们预订的第二代iPhone SE已经于当天收到。第二代iPhone SE搭载iOS 13.4，苹果建议用户将此版本升级到iOS 13.4.1，用户在当地时间4月25日可以通过设置来进行无线升级。

从当地时间4月24日开始，第二代iPhone SE除了可以通过苹果官方网站Apple.com下单订购，也可以从苹果授权的经销商那里购买，还可以通过在美国和40多个其他国家及地区选择运营商来进行购买。

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关键词：iPhone SE

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