马斯克：特斯拉将在得克萨斯州生产电动皮卡Cybertruck

4月26日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，将在得克萨斯州生产其首款电动皮卡Cybertruck。

去年11月，特斯拉发布了电动皮卡Cybertruck，这款皮卡配备有6个座椅，最大续航里程为500英里（约合805公里），起价为3.99万美元（约合28万元）。

由于它的价格和实用性，再加上它的维护成本和充电成本非常低，Cybertruck电动皮卡吸引了很多的客户。据悉，在发布不到一周的时间里，这款电动皮卡的预订量就达到了25万。

今年3月，马斯克宣布，该公司将在美国中部选址建造一座新的超级工厂。该工厂除了生产其电动皮卡Cybertruck外，还将为东海岸的客户生产Model Y跨界车。

马斯克没有详细说明特斯拉新工厂具体建在美国中部的哪个位置，但他此前曾暗示，美国三州（密苏里州、堪萨斯州和俄克拉何马州）地区和德克萨斯州可能是特斯拉在美国建立第二家汽车制造工厂的地点。

该公司表示，最强大的Cybertruck将于2021年底投产。到2022年，该公司将开始生产更便宜的版本。

特斯拉已经在加州弗里蒙特和纽约布法罗分别建了一座工厂，其中加州弗里蒙特工厂生产Model S、Model X和Model 3，而纽约布法罗工厂则生产太阳能电池和模块。

此外，特斯拉还将在德国柏林建设一座超级工厂，该工厂将在2021年投产，第一阶段的重点是生产Model Y，目标是每周生产10000辆汽车。一旦投入运营，该工厂预计将创造约1.2万个工作岗位。

马斯克曾在推特上透露，该工厂将用于生产电池、动力系统和整车（从生产Model Y开始）。