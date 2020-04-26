荣耀赵明再抨击电视开关机广告：商业逻辑上要给用户分成

IT之家4月26日消息 4月26日，全球移动互联网大会GMIC 2020在线上召开，荣耀总裁赵明在大会上发表了主题为“春风吹浪正淘沙”的演讲，对当前行业现状进行了深度剖析。

赵明表示，荣耀还有一个非常重要的战略，在2020年初，荣耀说要打造年轻人的智慧全场景。这是一个围绕着内容和消费者进行转移的一体化的体验。在家里有手机、智慧屏、平板、手表，在车里有车机系统。分布式能力可以让用户在各个不同屏幕之间的使用完全连贯。

IT之家了解到，2019年8月，荣耀推出的首款智慧屏产品。在荣耀30S发布时，荣耀提出了智慧屏的五大标准，希望可以从芯片、画质、音质、内容以及智慧能力这几方面树立行业的标准。

赵明指出，开关机要十几秒甚至几十秒的广告。电视行业和大屏行业无序的情况让消费者苦不堪言。赵明倡导开关机广告是不符合商业逻辑的一种行为，未来会产生巨大的矛盾和冲突。

赵明还表示：“这远远不够，我们要让开关机广告从电视、大屏类产品当中消失。从商业逻辑来讲，当我购买了这台电视或者大屏产品，这个硬件是我的。如果在电视节目中插入广告，这是一个交换的过程，我免费看了这个节目，电视台或者节目的制作方、提供方通过广告收回一些成本，这合乎商业逻辑，等价交换。当我买了智慧屏产品、电视产品后，这个硬件是我的，开关机的过程让我看广告，这有点类似于把电梯间的广告平台放在用户家里，在商业逻辑上要给用户分成。电梯间的屏要给物业或者小区租金，未来大屏行业、电视机行业要自律，把管理权和选择权还给消费者。”

赵明透露称，5月荣耀智慧生活新品将举行全场景的发布会，将带来荣耀IoT产品。