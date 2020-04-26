真·庆渝年：一图读懂李国庆俞渝爱恨情仇20年

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今日下午，李国庆发布《告当当全体员工书》，称俞渝仅为董事，无任何职权。而当当网回应李国庆“夺权”一事称，李国庆伙同5人，闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。
这两年，作为互联网行业最热闹的“恩怨夫妻”，当当网创始人李国庆和妻子俞渝曾多次上演“手撕大戏”。新浪科技整理了李国庆和俞渝从相识相知到现在的“反目成仇”的历程，一起来看看李国庆和俞渝爱恨情仇的这20年。
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